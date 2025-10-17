路跑》2026萬金石馬拉松開放報名登記 推女性專屬名額還有隱藏版跑衣

萬金石馬拉松明年3月開跑。（新北市體育局提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕2026新北市萬金石馬拉松3月15日開跑，今舉行報名記者會，從10月17日中午起至10月30日開放報名登記。

2026年在全馬組、挑戰馬組各增加500個名額，新北市長侯友宜定義2026年為「運動平權」元年，以女性專屬名額、非二元性別組、視障配速員3亮點，希望透過這場賽事做到運動平權，其中增設非二元性別組別，讓每一位跑友都能真實展現自己。另外，除原有全馬組視障配速員，在挑戰馬組也增設視障配速員，並為了鼓勵女性朋友們加入路跑行列，同時養成規律運動習慣，挑戰馬組新增的500個名額全部是女性專屬。

請繼續往下閱讀...

2026年萬金石跑衣設計以北海岸自然風光為靈感，透過剪影方式，打造出全臺首創、不以組別區分的跑衣設計，今天記者會上亮相的5款跑衣，還有一款限量300件的「隱藏版跑衣」，將由全民選出，邀請大家10月18日至10月30日中午前到新北市萬金石馬拉松官方粉絲團，選出喜歡的款式，並且在留言區寫下選擇的原因，隱藏版款式將會與抽籤結果一起公布。

2026新北市萬金石馬拉松報名登記時間為10月17日中午12點至10月30日中午12點，11月3日上午於萬金石官方網站及粉絲團公告抽籤結果。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法