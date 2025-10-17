自由電子報
美聯冠軍賽》薛哲怒吼拚續投成經典一幕！教頭還原情況：我以為他想殺了我

2025/10/17 14:40

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍系列賽第4戰，41歲塞揚強投薛哲（Max Scherzer）展現老將價值，幫助球隊以8：2拿下勝利，而比賽中因鬥志高昂不想退場而怒吼總教練施耐德（John Schneider）的畫面也成為經典一幕，賽後受訪時教頭還直言，還以為當時薛哲想殺了自己。

薛哲今天先發用了87顆球主投5.2局，被敲出3支安打失掉2分，送出5次三振與4次保送，有效壓制水手打線，再加上自家打線火力援護，最終順利收下勝利，也是他自2019年以後，再次於季後賽獲得勝投。

然而在比賽的5局下半2人出局時，總教練施耐德一度想要換下薛哲，但他直接對著教頭大聲怒吼，表明自己還想繼續拚戰，溝通幾句後還是選擇讓他續投，最終結果薛哲三振掉阿羅薩雷納（Randy Arozarena），自己也在投手丘上展現振奮的神情。

賽後被問及當時的情況，施耐德坦言薛哲的鬥志很棒，甚至還以為自己要被殺掉了，「我走出休息室的時候，他那雙不同顏色的眼睛就直直盯著我看，他完全進入了『瘋狂麥斯』的狀態，他把自己的實力給展現出來了。」

除了施耐德外，薛哲也回憶起了當下的畫面，他說：「當我看到Schneids走出來，我的想法就是：『先等一下！我的狀態正好，我可還沒準備好要退場。』我們在投手丘上有小小的溝通，大致上就是說我有意願繼續在場上拚戰，只是參雜了些不同語氣的文字而已，我知道我當時狀況很好，我很清楚我還想繼續投球。」

藍鳥今天將系列賽勝負給扳平，明天第5戰派出王牌高斯曼（Kevin Gausman）先發，而主隊水手則推派米勒（Bryce Miller）掛帥。

藍鳥先發投手薛哲鬥志高昂，出現怒吼總教練一幕為求續投。（法新社）藍鳥先發投手薛哲鬥志高昂，出現怒吼總教練一幕為求續投。（法新社）

