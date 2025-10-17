TPBL》雲豹啦啦隊台韓女神相見歡 徐賢淑收台灣特產

草莓、徐賢淑相見歡。（雲豹提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPBL桃園雲豹的啦啦隊南韓成員徐賢淑，近日與台灣甜心草莓首度面對面相見歡，草莓特地準備了鳳梨酥與「草莓泡芙」當作見面禮，笑說：「希望她一吃就愛上台灣！」

草莓透露，其實早就透過社群媒體關注徐賢淑的舞台表演，「她的金髮真的太搶眼了，而且跳舞的氣勢完全不同凡響，一看就知道是那種『一上場全場亮起來』的女孩。」但她也坦言，原本以為對方個性會比較高冷，「結果本人超級親切，講話可愛、笑起來還會有點害羞，跟螢幕上那種氣勢女神形象完全不一樣！」

徐賢淑則回以誇讚：「草莓本人真的好可愛，她的表情、肢體都很自然又有感染力，在韓國如果有機會出道，一定會超受歡迎！」她還笑說，自己第一次吃到台灣的鳳梨酥就上癮，「外皮酥酥、裡面甜甜的，跟草莓一樣可愛！」

雲豹透過新聞稿表示，兩人從聊啦啦隊、聊美食、聊韓國偶像團體，一直到討論彼此的舞台造型、妝容秘訣，全程笑聲不斷，宛如久別重逢的好姐妹。草莓也表示：「我們已經在約定，如果之後有跨國表演的機會，一定要一起上台跳！」

徐賢淑也特別向粉絲喊話，希望未來有機會帶更多韓國啦啦隊成員來台灣，讓大家看到更多不同文化融合的表演魅力。

