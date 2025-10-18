大谷翔平二刀流出擊拚世界大賽門票、台灣大賽G1 今日賽事預告與轉播

台灣大賽今日登場。（記者陳志曲攝）
早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
MLB季後賽，國聯冠軍賽G4，道奇在系列賽取得3勝0敗的優勢，道奇日本巨星大谷翔平今天以投打二刀流出擊，對決釀酒人。道奇今天要力拚橫掃，爭取世界大賽門票。
請繼續往下閱讀...
美聯冠軍賽G5，水手、藍鳥各拿2勝，水手今派米勒（Bryce Miller）掛帥，藍鳥推出王牌高斯曼（Kevin Gausman）。雙方今都要力拚聽牌優勢。
中職台灣大賽第一戰，中信兄弟在大巨蛋迎戰樂天桃猿。兄弟推出洋投羅戈，桃猿派洋投魔神樂。敬請鎖定轉播。
日職季後賽高潮系列賽決勝輪G4，系列賽陷入1勝3敗、沒有退路的日本火腿，今天派出右投北山亘基，迎戰軟銀鷹左投大關友久。
NBA熱身賽，勇士將碰上快艇。喜愛NBA的球迷們請不要錯過。
MLB季後賽
06：00 藍鳥 VS 水手 美聯冠軍賽G5
轉播：緯來體育、愛爾達體育2台、華視
08：30 釀酒人 VS 道奇 國聯冠軍賽G4
轉播：緯來育樂、愛爾達體育1台、華視、東森洋片
NBA熱身賽
10：00 快艇 VS 勇士
轉播：緯來體育
日職季後賽
13：00 日本火腿 VS 軟銀鷹 高潮系列賽決勝輪G4
轉播：DAZN 2
中職
17：00 樂天桃猿 VS 中信兄弟 台灣大賽G1
轉播：緯來體育、緯來精采
BWF 丹麥公開賽
15：00 四強（上） 10/18
20：00 四強（下） 10/18
轉播：愛爾達體育3台
英超
19：20 諾丁漢森林 VS 切爾西 第8輪
21：50 曼城 VS 艾佛頓 第8輪
轉播：愛爾達體育2台
ISU花式滑冰大獎賽
19：00 法國站 冰舞短曲
20：40 法國站 女子長曲
轉播：愛爾達體育4台
F1 美國站
（台灣時間19日凌晨）04：45 美國站 排位賽
轉播：緯來體育、愛爾達體育1台
中信兄弟洋投羅戈。（記者陳志曲攝）
樂天桃猿洋投魔神樂。（資料照）免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接