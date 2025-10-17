國聯冠軍賽》「希望先發能完投」 佐佐木朗希談道奇球迷應援讓他深有感觸

佐佐木朗希關門成功。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍賽第3戰，道奇23歲新人佐佐木朗希今天後援1局無失分，幫助道奇以3比1擊敗釀酒人，道奇收下3連勝取得聽牌優勢。佐佐木朗希賽後開玩笑說，希望先發投手能完投。

前一次在國聯冠軍賽G1登板面對釀酒人，佐佐木朗希後援0.2局失1分，共投22球中只有10顆好球。

不過，佐佐木朗希今天後援1局無失分，讓釀酒人打線3上3下，賞1次三振，用13球中有8顆好球，為道奇守住勝利。佐佐木朗希今年季後賽出賽6場，貢獻3次救援成功，防禦率僅1.29，共投7局賞6次三振，每局被上壘率僅0.57。

佐佐木朗希關門成功。（法新社）

佐佐木朗希賽後表示，會盡量放鬆看比賽到後半段，「每次看比賽，心中希望每次投手都能完投。」

佐佐木朗希也提到，今天對投球姿勢做調整，放慢投球動作，從抬腳開始就比想像中慢，「今天就只專注在這一點上，結果還不錯。」

對於道奇主場球迷高喊「朗希」的應援聲感想，佐佐木朗希坦言，從開季以來，特別是在道奇球場，一直沒能投出理想的表現，所以對這座球場沒有太多好的印象，「從後援投手歸隊，並逐漸展現自己的表現後，我眼中的景色也逐漸改變，所以我覺得這可能會為明年帶來很大的棒幫助。」

