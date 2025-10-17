自由電子報
籃球》球迷少一NBA收看平台 愛爾達本季因無法取得授權不會轉播

2025/10/17 15:21

NBA 2025-26年賽季即將開打，愛爾達電台今天透過社群媒體發表聲明，確定沒有取得新一年度的授權，本季確定不會轉播。（資料照）NBA 2025-26年賽季即將開打，愛爾達電台今天透過社群媒體發表聲明，確定沒有取得新一年度的授權，本季確定不會轉播。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕NBA 2025-26年賽季即將開打，愛爾達電台今天透過社群媒體發表聲明，確定沒有取得新一年度的授權，本季確定不會轉播，中斷連10年轉播紀錄，但仍會提供其他運動賽事直播，其中明年的三大國際頂級賽事──3月WBC世界棒球經典賽、6月FIFA世界盃™足球賽、9月愛知—名古屋亞運都是獨家代理。

取得台灣轉播授權的緯來電視網今天也同步發表聲明，未來將NBA內容全面延伸至衛星電視、有線電視、IPTV、及OTT串流平台，成為NBA在台灣最重要的合作夥伴之一。

有關愛爾達電視近期轉播規劃乙事，最新說明如下：

1. 愛爾達電視確認本季（2025-26賽季）無法取得NBA新一年度之授權，本季起將不提供任何NBA賽事轉播服務。感謝NBA官方多年來的支持與協助，讓愛爾達與NBA過去十年來共同打造經典轉播回憶。祝福NBA聯盟及所有球迷持續享受籃球的熱情與榮耀。

2. 愛爾達電視將持續提供多元、精彩的運動內容。自11月起，觀眾仍可透過愛爾達各平台欣賞HBL高中籃球聯賽、BWF世界羽球巡迴賽、WTT世界桌球巡迴賽、英超／義甲／德甲／歐冠足球聯賽、ISU世界花式滑冰系列賽，以及NFL美式足球例行賽、季後賽與超級盃等高人氣賽事，精彩不間斷。並且陸續引進更多精彩運動賽事。

3. 2026年，愛爾達預計全年提供超過15,000小時運動賽事直播，包含三大國際頂級賽事──3月WBC世界棒球經典賽、6月FIFA世界盃™足球賽、9月愛知—名古屋亞運──及MLB美國職棒大聯盟等，皆由愛爾達取得全台獨家轉播總代理權，為國內唯一同時擁有三大賽事轉播權之單位。

