網球》中國地主因傷退賽！ 謝淑薇兵不血刃晉級寧波女雙4強

2025/10/17 15:44

謝淑薇。（資料照）謝淑薇。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「台灣一姊」謝淑薇與捷克女雙世界球后辛妮亞可娃（Katerina Siniakova ）首度合拍，2025年寧波女網賽雙打開胡之後，原定今傍晚次輪對決中國地主王欣瑜／鄭賽賽，不過賽前鄭賽賽已因左腳傷勢退出，讓頭號種子「台捷聯軍」兵不血刃挺進4強。

這項WTA500等級室外硬地職業賽，本週在浙江寧波鄞州網球中心進行。謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）再度暫時分道揚鑣，改和29歲、目前女雙排名第1的辛妮亞可娃搭配，這也是被譽「百搭天后」的小薇本賽季第8位女雙戰友，由於今年初澳洲公開賽女雙決戰，謝淑薇就敗給辛妮亞可為首的組合，如今兩人化敵為友強強聯手，已是各界看好的爭冠大熱門。

「台捷聯軍」初登場擊退詹皓晴／東道主蔣欣玗，今8強遭遇王欣瑜／鄭賽賽，其中王欣瑜正是謝淑薇2023年法國公開賽女雙冠軍搭檔，但此役因鄭賽賽受傷而破局，直接保送小薇人馬晉級4強，坐等今日第3種子哈薩克達妮莉娜（Anna Danilina）／塞爾維亞克魯妮琪（Aleksandra Krunic）對決美國梅莉查爾（Nicole Melichar-Martinez）／俄國薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）的勝方出爐。

