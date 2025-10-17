自由電子報
足球》足協理事長王麟祥下月請辭！副秘書長蔡鴻義已經下台

2025/10/17 16:08

王麟祥。（資料照）王麟祥。（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕我國足壇狀況連連，正逢多事之秋，足球協會副秘書長蔡鴻義已經主動請辭獲准，至於理事長王麟祥也將於11月8日理事會中，正式提出辭呈以示負責。

2027年亞洲盃資格賽最終輪第4戰，台灣男足10月14日才以1：6不敵泰國提早遭淘汰，賽後總教練黃哲明請辭，隊長陳柏良也點出協會後勤問題，痛批教練和球員得不到尊重，這是「台灣人欺負台灣人」；緊接著昨日足協又被爆料，五人制足球代表隊出國前往沙烏地阿拉伯參加亞洲盃資格賽，卻因簽證問題在機場卡關，一直到起飛前半小時才完成登機。

針對近來代表隊訓練及行政管理等爭議，足協發表聲明回應，經內部會議決議，已著手內部檢討與組織調整，並針對代表隊行政作業、人員分工與管理流程全面檢視，「現職中華男足代表隊窗口將進行職務調整並更迭人選，以確保後續支援運作更為完善與專業。同時，主責督導國男與國女代表隊業務之副秘書長蔡鴻義先生，已主動提出請辭並獲理事長同意。協會將於近期再聘任新的副秘書長，專責統籌國男、女代表隊事務，持續推動代表隊發展與體制改革。」

足協透露，王麟祥已於內部會議中表達，將於11月8日理事會正式提出辭呈，以示對本次事件的負責，「王理事長強調，協會將秉持『誠實面對、立即檢討、積極改革』的原則，持續推動治理改善，讓社會看見台灣足球的努力與價值。」

關於訓練與補助金，足協再次說明：「所有國家代表隊的補助與零用金，皆依主管機關核定之基準辦理。以中華男子足球代表隊為例，球員每人每日可領取之零用金為新臺幣1000元，包含政府補助400元與協會自籌600元，正式賽事出場費則由協會另行給付。」

