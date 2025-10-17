HBL資格賽》教練猛灌心靈雞湯 高苑工商3連勝重返16強

高苑工商方旻顥。（大會提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕高苑工商今在114學年度HBL男子組資格賽最終戰以101：88擊敗后綜高中，確定重返16強行列。

高苑工商去年在資格賽最終戰以61：72遭東山高中逆轉無緣預賽，今年捲土重來，小組賽首戰鏖戰至延長賽以2分差險勝北市成功，第2戰輕取北科附工，以2連勝取得分組第一，休兵兩天後今靠「三劍客」方旻顥貢獻29分、魏宏曄24分、孔官地挹注20分，聯手率隊晉級。

高苑教練廖楚翔賽後如釋重負表示，「感覺現在才是活著，前幾天都像行屍走肉。」他坦言，球隊去年最後一戰遭逆轉止步資格賽，連兩年未能躋身8強，因此只能戰戰兢兢，深怕惡夢重演。

廖楚翔指出，資格賽較有機會晉級的隊伍之間實力相近，比賽很常呈現五五波，因此最擔心的就是子弟兵的心裡素質，「我們沒有甲級球員，加上北部的盃賽我們較難受到邀請，只能打小盃賽，有時候大賽壓力一來就會影響表現。」

廖楚翔透露，這次資格賽團隊提前北上備戰，賽前並未對球員進行太多戰術上的提點，而是努力強化心理素質，「我就是跟他們瘋狂洗腦，一直灌心靈雞湯、十全大補湯，在網路上找一些震撼人心的話，在他們快撐不下去的時候不斷提醒他們。」

「三劍客」方旻顥、魏宏曄、孔官地的發揮是此次高苑能重返預賽的關鍵，而陣中前鋒陳泓逸在暑假的比賽時常繳出「20、20」演出，可惜資格賽因骨裂無法上陣，廖楚翔表示，他預計在16強階段就能回歸，也讓球隊多了一名可用之兵。

高苑工商魏宏曄。（大會提供）

高苑工商孔官地。（大會提供）

高苑工商教練廖楚翔。（大會提供）

