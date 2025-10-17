自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL資格賽》教練猛灌心靈雞湯 高苑工商3連勝重返16強

2025/10/17 17:10

高苑工商方旻顥。（大會提供）高苑工商方旻顥。（大會提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕高苑工商今在114學年度HBL男子組資格賽最終戰以101：88擊敗后綜高中，確定重返16強行列。

高苑工商去年在資格賽最終戰以61：72遭東山高中逆轉無緣預賽，今年捲土重來，小組賽首戰鏖戰至延長賽以2分差險勝北市成功，第2戰輕取北科附工，以2連勝取得分組第一，休兵兩天後今靠「三劍客」方旻顥貢獻29分、魏宏曄24分、孔官地挹注20分，聯手率隊晉級。

高苑教練廖楚翔賽後如釋重負表示，「感覺現在才是活著，前幾天都像行屍走肉。」他坦言，球隊去年最後一戰遭逆轉止步資格賽，連兩年未能躋身8強，因此只能戰戰兢兢，深怕惡夢重演。

廖楚翔指出，資格賽較有機會晉級的隊伍之間實力相近，比賽很常呈現五五波，因此最擔心的就是子弟兵的心裡素質，「我們沒有甲級球員，加上北部的盃賽我們較難受到邀請，只能打小盃賽，有時候大賽壓力一來就會影響表現。」

廖楚翔透露，這次資格賽團隊提前北上備戰，賽前並未對球員進行太多戰術上的提點，而是努力強化心理素質，「我就是跟他們瘋狂洗腦，一直灌心靈雞湯、十全大補湯，在網路上找一些震撼人心的話，在他們快撐不下去的時候不斷提醒他們。」

「三劍客」方旻顥、魏宏曄、孔官地的發揮是此次高苑能重返預賽的關鍵，而陣中前鋒陳泓逸在暑假的比賽時常繳出「20、20」演出，可惜資格賽因骨裂無法上陣，廖楚翔表示，他預計在16強階段就能回歸，也讓球隊多了一名可用之兵。

高苑工商魏宏曄。（大會提供）高苑工商魏宏曄。（大會提供）

高苑工商孔官地。（大會提供）高苑工商孔官地。（大會提供）

高苑工商教練廖楚翔。（大會提供）高苑工商教練廖楚翔。（大會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中