自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL》爆冷！泰山高中不敵北市成功意外止步資格賽 男子組16強出爐

2025/10/17 17:57

北市成功高中王振嘉。（大會提供）北市成功高中王振嘉。（大會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕北市成功高中今在114學年度HBL男子組資格賽外卡戰以90：86扳倒泰山高中，從資格賽脫穎而出，本屆16強正式出爐。

曾在109學年度奪冠的泰山高中，去年在預賽吞下3連敗，除中斷球隊連5年闖進8強的紀錄，本屆更要從資格賽打起，這次在小組賽取得3勝0負，排在G組第一，成為外卡戰的種子，不料今卻遭北市成功逆轉，被擋在16強門外。

成功高中以王振嘉28分最佳，柯承志挹注18分、11籃板，陳廷睿扮演板凳暴徒拿下17分，泰山高中殷瑞隆拿下全場最高33分，可惜無法率隊贏球。

HBL資格賽今天落幕，男子組除北市成功外，從資格賽晉級的球隊還有高苑工商、永平工商、宜蘭高中、三重商工、花蓮體中、彰縣成功高中、開南高中，加上上屆8強松山高中、南山高中、南湖高中、光復高中、東山高中、能仁家商、錦和高中、東泰高中，16強正式到位。

抽籤結果稍早出爐，A組為松山高中、東山高中、高苑工商、宜蘭高中，B組則有南山高中、能仁家商、開南高中、北市成功，C組包括南湖高中、錦和高中、永平工商以及彰縣成功，D組則是光復高中、東泰高中、花蓮體中和三重商工。

北市成功高中晉級16強。（大會提供）北市成功高中晉級16強。（大會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中