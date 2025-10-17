HBL》爆冷！泰山高中不敵北市成功意外止步資格賽 男子組16強出爐

北市成功高中王振嘉。（大會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕北市成功高中今在114學年度HBL男子組資格賽外卡戰以90：86扳倒泰山高中，從資格賽脫穎而出，本屆16強正式出爐。

曾在109學年度奪冠的泰山高中，去年在預賽吞下3連敗，除中斷球隊連5年闖進8強的紀錄，本屆更要從資格賽打起，這次在小組賽取得3勝0負，排在G組第一，成為外卡戰的種子，不料今卻遭北市成功逆轉，被擋在16強門外。

成功高中以王振嘉28分最佳，柯承志挹注18分、11籃板，陳廷睿扮演板凳暴徒拿下17分，泰山高中殷瑞隆拿下全場最高33分，可惜無法率隊贏球。

HBL資格賽今天落幕，男子組除北市成功外，從資格賽晉級的球隊還有高苑工商、永平工商、宜蘭高中、三重商工、花蓮體中、彰縣成功高中、開南高中，加上上屆8強松山高中、南山高中、南湖高中、光復高中、東山高中、能仁家商、錦和高中、東泰高中，16強正式到位。

抽籤結果稍早出爐，A組為松山高中、東山高中、高苑工商、宜蘭高中，B組則有南山高中、能仁家商、開南高中、北市成功，C組包括南湖高中、錦和高中、永平工商以及彰縣成功，D組則是光復高中、東泰高中、花蓮體中和三重商工。

