自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職季後賽》阪神虎橫掃衛冕軍橫濱隊 3年內兩度挺進日本大賽

2025/10/17 20:04

阪神虎球星佐藤輝明首局擊出三分砲。（產經體育提供）阪神虎球星佐藤輝明首局擊出三分砲。（產經體育提供）

〔體育中心／綜合報導〕6戰4勝制的日職季後賽高潮系列賽決勝輪G3，中央聯盟龍頭阪神虎今天靠強打佐藤輝明的三分砲，以及先發左投高橋遙人7.2局無失分好投，阪神虎最後以4比0完封橫濱DeNA，虎軍橫掃橫濱DeNA。這是自2023年之後，虎軍再度挺進日本大賽。

阪神虎今年例行賽奪得中央聯盟優勝，因此在高潮系列賽決勝輪握有1勝的優勢。阪神前2場都贏球，率先取得聽牌優勢。

此戰擔任先發三壘手的佐藤輝明1局上發生傳球失誤，讓對手攻佔二壘，高橋遙人及時解危未失分。1局下佐藤輝明轟出右外野三分砲，為虎軍先馳得點。阪神球星大山悠輔3局下敲帶有1分點的二壘安打，添加保險分。

高橋遙人從第2局起，連續解決19名打者，前7.1局讓對手無安打，直到8局上1出局才被橫濱代打松尾汐恩敲安，這也是橫濱隊全場首安。接著橫濱隊連敲2安攻佔滿壘，高橋遙人解決橫濱代打戶柱恭孝後退場，由阪神主力中繼石井大智登板。石井大智三振橫濱開路先鋒蝦名達夫，化解滿壘危機。

阪神第9局推出守護神岩崎優，讓橫濱打線3上3下守住勝利。阪神虎近3年兩度晉級日本大賽，虎軍有望挑戰自2023年後另一座「日本一」總冠軍。

高橋遙人主投7.2局用104球，被敲3安，賞7次三振無失分，摘下重要一勝；橫濱洋投凱伊（Anthony Kay）主投4.2局被敲5安，包含挨了一轟，失掉4分。凱伊今年例行賽8度碰上阪神，對戰防禦率僅0.85，未料此戰卻投不滿5局遭KO。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中