日職季後賽》阪神虎橫掃衛冕軍橫濱隊 3年內兩度挺進日本大賽

阪神虎球星佐藤輝明首局擊出三分砲。（產經體育提供）

〔體育中心／綜合報導〕6戰4勝制的日職季後賽高潮系列賽決勝輪G3，中央聯盟龍頭阪神虎今天靠強打佐藤輝明的三分砲，以及先發左投高橋遙人7.2局無失分好投，阪神虎最後以4比0完封橫濱DeNA，虎軍橫掃橫濱DeNA。這是自2023年之後，虎軍再度挺進日本大賽。

阪神虎今年例行賽奪得中央聯盟優勝，因此在高潮系列賽決勝輪握有1勝的優勢。阪神前2場都贏球，率先取得聽牌優勢。

請繼續往下閱讀...

此戰擔任先發三壘手的佐藤輝明1局上發生傳球失誤，讓對手攻佔二壘，高橋遙人及時解危未失分。1局下佐藤輝明轟出右外野三分砲，為虎軍先馳得點。阪神球星大山悠輔3局下敲帶有1分點的二壘安打，添加保險分。

高橋遙人從第2局起，連續解決19名打者，前7.1局讓對手無安打，直到8局上1出局才被橫濱代打松尾汐恩敲安，這也是橫濱隊全場首安。接著橫濱隊連敲2安攻佔滿壘，高橋遙人解決橫濱代打戶柱恭孝後退場，由阪神主力中繼石井大智登板。石井大智三振橫濱開路先鋒蝦名達夫，化解滿壘危機。

阪神第9局推出守護神岩崎優，讓橫濱打線3上3下守住勝利。阪神虎近3年兩度晉級日本大賽，虎軍有望挑戰自2023年後另一座「日本一」總冠軍。

高橋遙人主投7.2局用104球，被敲3安，賞7次三振無失分，摘下重要一勝；橫濱洋投凱伊（Anthony Kay）主投4.2局被敲5安，包含挨了一轟，失掉4分。凱伊今年例行賽8度碰上阪神，對戰防禦率僅0.85，未料此戰卻投不滿5局遭KO。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法