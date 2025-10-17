日職季後賽》王牌伊藤大海8局飆11K0失分 火腿完封軟銀續命

火腿先發投手伊藤大海。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕6戰4勝制的日職季後賽高潮系列賽決勝輪，系列賽陷入0勝3敗的日本火腿，今天靠王牌伊藤大海8局飆11次三振0失分好投，以及火腿打線2轟、外加第7局關鍵4分大局，火腿最後以6比0完封軟銀鷹，系列賽扳成1比3，火腿成功續命，逼出明天系列賽第4戰。

軟銀鷹在今年例行賽奪得太平洋聯盟優勝，保有1勝的優勢。火腿隊前2場都輸球，面臨遭對手聽牌的絕境。

火腿打線今天首局靠安打、保送，以及郡司裕也的高飛犧牲打拿到1分，洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）4局上擊出陽春彈添加保險分。

火腿新人山縣秀7局上轟出陽春砲再拿1分。接著火腿靠水野達稀三壘安打、以及2次保送，2出局攻佔滿壘，也把軟銀先發投手上澤直之打退場。軟銀換右投木村光接替投手，火腿四番郡司裕也擊出清壘二壘安打擴大分差，比分來到6比0。

伊藤大海今主投8局用116球，被敲5安，飆11次三振，丟1次保送，沒有失分。火腿左投山崎福也後援1局無失分守住勝利；火腿全場有9安，郡司裕也單場2安4打點。

身為前火腿球星的上澤直之，今天在季後賽戰場碰上老東家火腿，上澤直之主投6.2局用126球，被敲7安包含2轟，失掉6分有5分自責，賞10次三振，丟3次保送，吞下敗投。

