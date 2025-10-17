自由電子報
棒球》辜仲諒促進亞洲融合 越南、北韓成為亞洲棒球總會正式會員

2025/10/17 20:31

印度會員代表S. Venkat（左）與巴基斯坦會員代表Syed Fakhar Ali Shah（右）握手擁抱泯恩仇，棒球大家庭無歧見。（亞洲棒球總會提供）印度會員代表S. Venkat（左）與巴基斯坦會員代表Syed Fakhar Ali Shah（右）握手擁抱泯恩仇，棒球大家庭無歧見。（亞洲棒球總會提供）

〔體育中心／綜合報導〕棒球熱潮席捲亞洲！多達27個國家與地區會員代表今（17）日齊聚於泰國曼谷召開的亞洲棒球總會（Baseball of Federation, BFA）會員大會，呈現歷年來難得一見的盛況。世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation, WBSC）執行副會長暨BFA會長辜仲諒親自主持BFA大會，會中各會員代表互動熱絡，透過棒球消弭政治、宗教、種族和地域的藩籬，彼此建立友誼，促進區域和平穩定，真正落實「棒球外交」。

過往素有邊界之爭的印度與巴基斯坦曾於2023年西亞盃發生簽證發放爭議，巴基斯坦當局一度刁難印度代表隊球員簽證，導致關係緊張，今日兩國會員代表也一笑泯恩仇、相互擁抱，共同為亞洲棒球發展而努力；沙烏地阿拉伯代表也為了同為穆斯林的巴勒斯坦結清會費。身為BFA大家長辜仲諒上任後扮演「桶箍」角色，凝聚各會員向心力，為鼓勵亞洲各會員踴躍參與BFA相關賽事與活動，也一口氣為阿富汗、寮國、尼泊爾等會員繳納積欠的會費，展現「Asian Power」團結精神。

辜仲諒（左）。（亞洲棒球總會提供）辜仲諒（左）。（亞洲棒球總會提供）

BFA會員大會兩年舉行一次，今年共有來自27個國家與地區的會員代表齊聚泰國曼谷，除了回顧已完成賽事活動執行情況、年度預算、以及新增會員案，並確認越南、北韓成為BFA正式會員，約旦、敘利亞為臨時會員（Provisional Member）。

另外，根據WBSC新修訂之章程，WBSC執行委員會將擴大規模，以增加代表性，特設各大洲棒壘球「洲際副會長」的職位，而棒球、壘球「洲際副會長」各有五名，並由五大洲棒壘球總會各自選出，亞洲棒球「洲際副會長」（Continental Vice President for Asia for baseball）由日本棒球協會會長Masatake Yamanaka出任，未來將由世界排名分列一、二的日本與臺灣攜手帶領亞洲棒球邁向更高層級。

辜仲諒會長致詞時感謝BFA全體會員國代表積極參與各項賽事與活動，BFA為全球五大洲之中，最具前瞻性與執行力的國際棒球組織，為WBSC最忠實的合作夥伴。為了持續邁向「亞洲大聯盟」，BFA未來將透過兒童棒球、學生棒球，積極協助棒球低度開發之會員國，拓展亞洲基層棒球人口，培養棒球人才庫。

值得一提的是，BFA大會會場的迎賓大廳特別設置棒球、壘球、球棒的設計擺設，大會會場旁也懸掛國際棒球賽事的大幅照片背板，正是中華隊去年11月在東京巨蛋P12奪冠的歷史性畫面；BFA會員大會的中場休息空檔，亞洲各國會員代表爭相與辜仲諒會長合照，並一起喊出「Asian Power」的口號。

辜仲諒親自主持BFA大會。（亞洲棒球總會提供）辜仲諒親自主持BFA大會。（亞洲棒球總會提供）

