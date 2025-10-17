自由電子報
棒球》拚連任WBSC執行副會長 辜仲諒爭取歐美亞各大洲會員支持

2025/10/17 20:39

辜仲諒爭取歐美亞各大洲會員支持。（亞洲棒球總會提供）辜仲諒爭取歐美亞各大洲會員支持。（亞洲棒球總會提供）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation, WBSC）明（18）日在泰國曼谷舉行會員大會，將改選下一任執行副會長等多項重要職務。現任WBSC執行副會長暨亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia, BFA）會長辜仲諒為了拚連任，今（17）日除了主持BFA大會，與亞洲各會員代表密切交流，更利用會議空檔，穿梭大會各會場積極拜會歐洲、美洲等各大洲會員代表，爭取支持。

亞洲各國棒球發展程度不一，西亞、南亞甚至被視為「棒球沙漠」，但在辜仲諒會長號召下，包括阿富汗、沙烏地阿拉伯、孟加拉等西亞、南亞地區的會員積極響應，讓原本以臺灣、日本、韓國為主的東亞棒球熱，逐漸延伸至亞洲大陸另一側，為亞洲棒球注入新活力。

辜仲諒會長認為，棒球不應只屬於少數強國，而應成為整個亞洲共享的文化與運動語言，透過運動賽事彼此交流、建立友誼，團結是亞洲棒球的重要文化，因此臺灣、日本等棒球強國應協助棒球運動仍在發展中的國家，整體提升亞洲棒球的競爭力。

辜仲諒爭取歐美亞各大洲會員支持。（亞洲棒球總會提供）辜仲諒爭取歐美亞各大洲會員支持。（亞洲棒球總會提供）

西亞棒球發展困境重重，阿富汗棒球協會（Afghanistan Baseball Federation）會長Md Afzalur Rahman表示，阿富汗發展棒球的困境與其他西亞國家相似，就是資源不足、缺乏政府支持與企業贊助，且棒球器材跨國運輸昂貴、取得不易。儘管如此，阿富汗仍積極參與BFA主辦之賽事，包括今年在伊朗舉行的西亞盃棒球賽。Rahman會長表示，目前阿富汗棒球人口僅約800至1,000人，但板球與棒球屬性相近，他對未來成長深具信心，並計畫舉辦全國聯賽培育青少年選手。

同樣位於西亞的沙烏地阿拉伯棒壘球協會（Saudi Arabia Baseball & Softball Federation）會長Nayef Mohammed Bin Humaid指出，該協會成立於2019年，目前仍屬草創時期，沙烏地阿拉伯境內只有11座簡易棒球場，有註冊的棒球員人數約1,000人，現階段正調查國內棒球、壘球、五人制棒球人口數量，並於基層學校和社區推廣，同時積極參與國際棒壘球組織。沙烏地阿拉伯2034年將主辦亞洲運動會，Nayef Mohammed Bin Humaid會長表示，棒球、壘球將列入正式比賽項目，期盼沙烏地阿拉伯籌組具競爭力的隊伍參賽。

孟加拉棒壘球協會（Bangladesh Baseball Softball Federation）副會長Rafique Miah Choudhury曾於加拿大打棒球，回國後致力推廣棒球運動，亦為首任孟加拉國家代表隊隊長。Rafique Miah Choudhury副會長表示，棒球約20年前引進孟加拉，但近十年才真正加速發展，目前全國棒球參與人口約1,000至2,000人，與全國1.8億人口相比，確實屬於小眾運動，技術能力較佳的球員多來自軍警體系，這也代表基層青少年棒球推廣仍不足，該協會全力在高中、大學推展棒球運動，希望讓更多學生認識棒球。

