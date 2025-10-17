自由電子報
足球

足球》女足工會痛批足協行政亂象：早從體育署就監督失職

2025/10/17 20:19

女足球員工會發聲明。（取自台灣女子足球工會臉書）女足球員工會發聲明。（取自台灣女子足球工會臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕近來我國足壇爭議連環爆，台灣女子足球員工會今日發聲明指出，男足遭遇的後勤行政亂象，女足早已歷歷在目，更重要的是「冰凍三尺，非一日之寒」，從體育署長期未落實監督職責，才導致結構性問題一再重演。

2027年亞洲盃資格賽最終輪第4戰，台灣男足10月14日以1：6不敵泰國提早遭淘汰，賽後總教練黃哲明請辭，隊長陳柏良也點出協會後勤問題，痛批教練和球員得不到尊重，這是「台灣人欺負台灣人」；緊接著足協又被爆料，五人制足球代表隊出國前往沙烏地阿拉伯參加亞洲盃資格賽，卻因簽證問題在機場卡關，一直到起飛前半小時才完成登機。

對此女足球員工會指出，雖然運動部迅速作出聲明，並對足協提出檢討報告要求，但盤點這兩、三年來層出不窮的後勤行政問題與資源配置錯誤，要再次提醒運動部，「保護選手權益」不能只是在事件發生後才被想起。而依足協財報顯示，體育署單就2024年有關各層級足球代表隊的補助就接近上億元，卻始終沒有履行法律課予的責任落實監督，相關問題也能在審計部報告中看見。

女足球員工會強調，「扣減補助款會影響球員」的說法，不應成為單項協會把運動員拿來作人質抗拒監督的肉盾，「我們衷心期盼，那些體育署不願意解決的沉疴，運動部能真正的讓監督不在只存在於公文往來之間。在過往體育署的不作為下，足協作為目前台灣唯一一個沒有真正民主參與機制、運動員參與機制的單項協會的惡果，正不斷傷害著球迷對於體育行政的信任，更沒有球員應該要冒著被生涯封殺的風險，只為發出不平之鳴。」

女足球員工會期盼在未來後勤行政的待遇上，女足、男足與五人制都能真正得到合理對待，並讓足協能夠受到監督，「我們呼籲，運動部應公開足協提供的檢討報告供國人檢視，同時也應就監督機關這幾年的失職提出內部檢討，而非讓國人與球迷們只能從審計部報告中才能看見，政府監督其實是真的存在。」

