自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽開打 台將黃楚茵破4小時苦戰突圍

2025/10/17 20:45

2025凱靖盃臺北國際輪椅網球公開賽今（17日）於天母網球場開賽。（主辦單位提供）2025凱靖盃臺北國際輪椅網球公開賽今（17日）於天母網球場開賽。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕2025凱靖盃臺北國際輪椅網球公開賽今（17日）於天母網球場揭開序幕，本屆賽事由原本Future級升為ITF3級，獎金也從3000美元調升為1萬4000美元，因此吸引來自美國、英國、法國、俄羅斯、以色列、敘利亞、澳洲、日本、南韓、馬來西亞及泰國等11個國家總計46位外籍好手共襄盛舉，其中包含多名站上過帕運舞台的選手，為本屆臺北國際輪椅網球公開賽增添更多話題與可看性。

臺灣Quad組好手黃楚茵第一場比賽就面臨苦戰，對手池田拓也曾在2023年臺北公開賽擊敗黃楚茵奪冠，此役，黃楚茵記取教訓，用意志力與對手拚搏，最後在歷經4小時又15分鐘的「三盤大戰」，黃楚茵才以6比7（11）、6比2、6比2逆轉勝。

「池田拓也的球路很低，我處理時不好發力，回擊的球很難有穿透力，加上自己這個禮拜的狀態不理想，比賽中，我一直努力調整，甚至利用撿球時，把球放在背後按摩，就是要想盡辦法跟對手『長期抗戰』。」

雖然黃楚茵此役第一盤先吞敗，但從第二盤開始，她便逐漸掌握節奏，並率先在自己的發球局逼出賽末點，不過，隨後因為連續失誤遭破發，所幸黃楚茵告訴自己要冷靜下來，穩穩處理每一球，並跟對手拚「耐熱力」，最終才從這場艱辛的賽事中突圍。

除了有比賽時間超過4個小時的「三盤大戰」，男子單打Main組也上演「下剋上」戲碼。來自馬來西亞Abu Samah Borhan強碰去年參加過巴黎帕運的本次賽會第3種子Anderson Parker，雖然Borhan第一盤以1比6落敗，但緊接著「讓一追二」，最終以1比6、6比3、7比5扮演「種子殺手」突圍。

Borhan不但曾是馬來西亞輪椅網球男單世界排名最高的球員，也曾參加過里約帕運，2010及2013年，更曾在台灣「國際獅子盃輪椅網球台灣公開賽」奪冠，對Borhan算是「福地」，但也充滿挑戰。

Borhan說：「我很適應臺灣的天氣，也很喜歡臺灣的比賽氛圍，每次造訪都可以見到很多老朋友。這次第一場比賽就遇到第3種子，讓我從比賽過程中吸收到更多成長養分，我一直在觀察對手的節奏，並努力從中找出自己的優勢，最後在激戰中逆轉勝，可說是為我這趟行程注入一劑強心針。」

女子單打Main組部分，頭號種子以色列選手Maayan Zikri曾打過2024年巴黎帕運，而第3種子來自俄羅斯的Viktoriia Lvova，曾是青少年輪椅網球「世界一」，這次臺北國際輪椅網球公開賽首度亮相，Lvova不但以兩個6比0輕鬆闖關，比賽結束後，她甚至還在場邊「加碼」體能與球技訓練，就是希望能夠以最佳狀態，迎接日後的嚴峻挑戰。

臺北國際輪椅網球公開賽算是今年臺灣輪椅網球國際賽事的起點，接下來，臺灣公開賽及高雄公開賽將陸續點燃戰火，因此吸引外籍選手來台「搶積分」，也讓臺北國際輪椅網球公開賽首次出現男子單打Main組與Second組同步「滿籤」的盛況，令10月的臺灣掀起一股輪椅網球旋風。

2025凱靖盃臺北國際輪椅網球公開賽今（17日）於天母網球場開賽。（主辦單位提供）2025凱靖盃臺北國際輪椅網球公開賽今（17日）於天母網球場開賽。（主辦單位提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中