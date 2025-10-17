國聯冠軍賽》道奇、釀酒人兩隊共吞27K 教頭墨菲嘆：很難看清楚球...

國聯冠軍賽G3，道奇面對釀酒人，比賽時間是在當地時間下午3點08分，球場上部分地區出現陰影。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍賽G3，道奇今天以3比1擊敗釀酒人，系列賽道奇以3比0取得聽牌優勢。這場比賽的開賽時間是在當地下午的下午3點08分，讓釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）賽後坦言，由於球場出現陰影的關係，打者群很難清楚投手的球。

釀酒人投手群4名投手一共賞15次三振，其中火球新星米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）中繼5局失2分1自責、飆9次三振；而道奇投手群合計5名賞12次三振，明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發5.2局失1分、送出8次三振。兩隊合計共出現27次三振。

墨菲表示，自家打線沒有擊出關鍵安打，「對打者來說，球真的很難看清楚，葛拉斯諾投球非常出色，米蕭羅斯基也丟得很好，但對兩隊來說，視覺條件都很艱難，這種比賽情況很罕見。」墨菲說明，下午3點的球場背景很艱難，「我們不是找藉口。」

例行賽豪取97勝的釀酒人，目前在國聯冠軍賽3場比賽，合計只有9安、共拿到3分，團隊打擊三圍是0.101/0.165/0.180，97個打席吞30次三振。釀酒人在國聯分區賽面對小熊，5戰共拿22分。

釀酒人總教練墨菲。（法新社）

