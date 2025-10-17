自由電子報
國聯冠軍賽》3連敗的釀酒人要遇「投手大谷」基特苦笑：他是第4號先發...

2025/10/17 22:44

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍賽G3，道奇今天以3比1擊敗釀酒人，系列賽道奇以3勝0敗取得聽牌優勢。道奇明天將在系列賽G4推出日本巨星大谷翔平二刀流出擊。目前擔任FOX球評的洋基名將基特（Derek Jeter）在節目中讚賞道奇陣容的深度。

基特在FOX節目中表示，釀酒人連吞3敗，系列賽G4要面對「投手大谷」。基特苦笑說，「他是他們（道奇）第4號先發...。」接著基特說，「我的意識是，這太荒唐了。」

「你不會想說系列賽已經結束了。」基特舉自己在洋基隊時期於2004年美聯冠軍賽「贏3輸4」遭紅襪大逆轉為例，但基特認為道奇陣容太深厚了，「看起來釀酒人隊進攻端陷入低潮。」

同樣擔任球評的前洋基名將「A-Rod」A.羅德里奎茲（Alex Rodriguez）認為，道奇隊是目前為止棒球界最好的球隊，他們的先發群健康，牛棚、打線也健康。A-Rod提到，當釀酒人打線想突破僵局時，會在壘包上製造混亂，但現在釀酒人打線無法上到壘包。

釀酒人打線在國聯冠軍賽前3場比賽，合計只有9支安打、共拿到3分，球隊打線的打擊三圍是0.101/0.165/0.180。

大谷翔平在今年季後賽先發1場，當時在國聯分區賽G1面對費城人，共投6局失3分。今年傷癒復出的「投手大谷」，本季例行賽先發14場，戰績1勝1敗、防禦率2.87，共投47局賞62次三振。

