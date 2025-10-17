京懋盃》泰國女將3度延長致勝博蒂完成連霸 曾雅妮獵鷹驚喜衝上第6名

泰國女將帕查拉朱達（（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025京懋盃女子公開賽今天進行最終回合，有3人在3輪總桿202桿並列的情況下，泰國好手帕查拉朱達（P.K. Kongkraphan）在第三度延長賽靠著致勝博蒂完成連霸，張亞琦、俞涵軒以並列第二名佳績作收。

今天繳出全場最低桿66桿的張亞琦，擊球表現完全達成昨日結束後設定的目標，決戰回合木桿、鐵桿與推桿效率俱佳，甚至驟死賽三洞進攻果嶺球控球準度與落點幾乎如出一轍，屢次製造出博蒂機會而讓對手產生極大壓力，只可惜每次首推僅差分毫無法收進小鳥，以致關鍵時刻將冠軍拱手讓予帕查拉朱達。

請繼續往下閱讀...

儘管與冠軍擦肩而過，張亞琦表示：「這一回合擊球品質還不錯，總共有14洞標準桿上果嶺，也很能製造博蒂推桿的機會，鐵桿的紮實度真的有達到目標，但不少洞的推桿其實可以更好一些。」

同樣與冠軍失之交臂的俞涵軒也是因為重要時刻推桿失手，錯過不少逆轉戰局的機會：「沒想到一向穩定的PK在收尾洞失誤吞柏忌，才給了自己一個延長加洞的機會，我認為自己本週最大的收穫反而是開球，木桿較能停在理想的球道範圍內，進攻果嶺的鐵桿也相當滿意，反映了之前自美國回國後，按部就班與教練計畫性的進行訓練所得成的成效，整體揮桿動作也變得更有效率。」

此次除了延長賽爭冠的精彩演出外，引人矚目的還有前世界球后曾雅妮的回歸，她在最後一輪靠著第五洞獵鷹迅速擠進前10名之列，全場共收進1鷹6鳥3柏忌，最終繳出67桿，以總桿數207桿取得第六名，打出今年在台巡賽的代表作：「這場比賽前已經將近七週沒有比賽了，也幾乎都待在美國，這次回來有這麼多朋友同場練球、打球，體能、揮桿教練也都在台灣，所以心情也格外不同。雖然我覺得自己這幾天的桿數還可以更低一些，表現也沒有到百分之百完美，不過第一天開始成績逐日愈來愈好，感覺自己漸入佳境，也很享受觀眾朋友來替我們加油！」

曾雅妮於京懋盃三回合打出總桿207（-9）佳績列居第六收場（官方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法