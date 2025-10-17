電競》台灣戰隊CFO惜敗AL 闖英雄聯盟世界賽8強再等等

台灣戰隊中信飛牡蠣惜敗。（取自中信飛牡蠣官方臉書）

〔中央社〕距離隊史首度前進英雄聯盟世界大賽8強僅差最後一步，台灣戰隊CFO今天以1比2遭中國戰隊AL逆轉，陣中老大哥輔助選手Kaiwing鼓勵隊友保持好心態、不要被打擊。

在中國登場的英雄聯盟世界大賽，預賽階段採瑞士輪賽制，搶下3勝的戰隊可取得8強門票，而台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO）昨天在擊敗尋求衛冕的韓國戰隊T1後、手握2勝，只要今天在Bo3力退中國戰隊Anyone's Legend（AL），除可締造隊史最佳成績，更是台港澳賽區暌違10年再度勇闖世界大賽8強。

請繼續往下閱讀...

此役CFO進行變陣、改由上路選手Rest（徐士傑）登場，也在第1局收到不錯效果，搭配中路選手HongQ（蔡明宏）、下路選手Doggo（邱梓銓）打出優異的進攻，如願率先取得聽牌優勢，沒想到接下來無法有效限制對手攻勢，導致終場以1比2落敗，前進8強還需要再等等。

CFO輔助選手Kaiwing（凌啟榮）賽後接受媒體採訪時提到，感覺非常可惜，不過對手在團戰的處理確實比較出色，並稱讚AL是很會拉扯的戰隊，「第2、3局被他們逮到一些機會，讓我們沒有好好守住優勢，最後被翻盤。」

身為陣中老大哥，Kaiwing也鼓勵隊友接下來好好休息，不要想太多，休息之後看一下今天輸掉的原因，記取教訓在下一場改善，「我覺得保持好心態，希望隊友們心態上不要被打擊。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法