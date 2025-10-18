台灣大賽》史上罕見「0安戰士」進名單 兄弟教頭有盤算

中信兄弟總教練平野惠一幫林志綱特訓守備。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕本季例行賽沒有擊出安打的中信兄弟林志綱擠進台灣大賽（TS）32人名單，刷新去年陳統恩和張士綸單季1安擠進TS名單的罕見紀錄，一旦猿象進入拉鋸戰，林志綱無疑是板凳中的秘密武器，扮演中信攻勢的推進器。

林志綱去年就擠進台灣大賽名單，今年在一軍出賽生涯最多的15場，合計9打席無安打，但最難能可貴的是短打能力，他本季只有嘗試6次觸擊，卻有高達5次成功犧牲短打，幾乎是「一點入魂」，讓總教練平野惠一看見特色。

最經典的是9月5日對上統一獅隊，林志綱在10局下一、二壘有人登場代打，在全場觀眾都知道他要短打的情況下，他第一球就將球點進場內，成功推進跑者至二、三壘，串聯後續的致勝滾地球，助隊不靠安打就險勝對手，當時平野都主動請求媒體寫一下林志綱的「高壓短打」。

林志綱曾說，「在打擊練習時，有比別人放更多心思在短打、打帶跑。」昨在大巨蛋練球結束，當全隊都回更衣室休息後，平野惠一仍在場上指導細節林志綱，成為最晚走的選手，窺見平野對他的期待。

平野惠一直言，林志綱除了戰術執行之外，「還有代跑，每個位置都可以守，甚至蹲捕也可以，在我們球隊是獨一無二的存在。」

