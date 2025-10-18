自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

台灣大賽》史上罕見「0安戰士」進名單 兄弟教頭有盤算

2025/10/18 06:50

中信兄弟總教練平野惠一幫林志綱特訓守備。（記者陳志曲攝）中信兄弟總教練平野惠一幫林志綱特訓守備。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕本季例行賽沒有擊出安打的中信兄弟林志綱擠進台灣大賽（TS）32人名單，刷新去年陳統恩和張士綸單季1安擠進TS名單的罕見紀錄，一旦猿象進入拉鋸戰，林志綱無疑是板凳中的秘密武器，扮演中信攻勢的推進器。

林志綱去年就擠進台灣大賽名單，今年在一軍出賽生涯最多的15場，合計9打席無安打，但最難能可貴的是短打能力，他本季只有嘗試6次觸擊，卻有高達5次成功犧牲短打，幾乎是「一點入魂」，讓總教練平野惠一看見特色。

最經典的是9月5日對上統一獅隊，林志綱在10局下一、二壘有人登場代打，在全場觀眾都知道他要短打的情況下，他第一球就將球點進場內，成功推進跑者至二、三壘，串聯後續的致勝滾地球，助隊不靠安打就險勝對手，當時平野都主動請求媒體寫一下林志綱的「高壓短打」。

林志綱曾說，「在打擊練習時，有比別人放更多心思在短打、打帶跑。」昨在大巨蛋練球結束，當全隊都回更衣室休息後，平野惠一仍在場上指導細節林志綱，成為最晚走的選手，窺見平野對他的期待。

平野惠一直言，林志綱除了戰術執行之外，「還有代跑，每個位置都可以守，甚至蹲捕也可以，在我們球隊是獨一無二的存在。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中