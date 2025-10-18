網球》魯內、魯德都闖斯德哥爾摩4強 年終賽門票競爭白熱化

魯內。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕北歐雙雄魯內（Holger Rune）、魯德（Casper Ruud）都後來居上，躋身斯德哥爾摩男網賽4強，也使得2025年杜林年終總決賽的門票競爭持續白熱化。

這項ATP250等級室內硬地賽事正在瑞典首都進行，身為2022年冠軍得主，丹麥頭號種子魯內歷經苦戰，強忍著左大腿受傷不適，終以6：7（4：7）、6：3、6：4 大逆轉阿根廷難纏對手艾切維利（Tomas Martin Etcheverry ），驚險重返4強，將與法國第4種子亨伯特（Ugo Humbert）爭奪決賽門票，過往對戰魯內以5勝0負領先。

請繼續往下閱讀...

「說實話，狀況不太好。」賽後22歲魯內坦承，本週表現不如預期，「但我很高興能完成比賽。如果沒有你們這些偉大的球迷，我不可能做到這點。左腿確實很吃力，但那種能量非常特別。」魯內也希望自2023年以來首次重返年終賽，目前他在排行榜暫居12，僅落後11名的魯德5分。

至於挪威第2種子魯德同樣通過3盤考驗，6：7（5：7）、6：4、6：4力退美國對手科達（Sebastian Korda），保住職業生涯第4度躋身年終賽8強的希望。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法