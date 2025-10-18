網球》艾卡拉茲自認還能打更好！六王大滿貫爭冠再戰辛納

艾卡拉茲。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕休兵一天之後，第2屆「六王大滿貫」男網賽台灣時間週日凌晨將在沙烏地阿拉伯首都利雅德重燃戰火，新世代「雙巨頭」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner）連續兩年會師決戰，去年屈居亞軍的艾卡拉茲自認近況甚佳，有信心找宿敵甜蜜復仇。

「今年之後還能說什麼呢，我打出最佳網球但尚未到達巔峰，所以我認為會有更多更好的表現。」艾卡拉茲本賽季10場決戰中已贏得8座冠軍，如今再度挺進「六王大滿貫」壓軸，他信心滿滿告訴轉播單位《Netflix》，次輪直落2擊敗美國一哥弗里茲（Taylor Fritz）堪稱代表作，足讓22歲的西班牙世界球王信心大振：「到目前為止，這是我職業生涯打最好的一場比賽，所以沒什麼可說的，包括球感或者移位都很棒，一切非常順利。」

去年首屆決賽，艾卡拉茲歷經3盤激戰慘遭義大利名將辛納大逆轉，如今又狹路相逢，他期許臨場表現更上層樓，一舉扳倒熟悉彼此的衛冕者，成為中東盛事最後贏家。「六王大滿貫」為邀請賽沒職業積分，參賽可獲150萬美元（約4641萬台幣）獎金，冠軍另有450萬美元（約1.39億台幣），合計高達600萬美元（約1.86億台幣）而且免稅，堪稱網壇史上之最，甚至凌駕艾卡拉茲9月美國公開賽掄元的500萬美元（約1.55億台幣）獎金。

