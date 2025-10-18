國聯冠軍賽》大谷關鍵一役挑戰術後二刀流極限！朗希也有望連續登板

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍賽G4，3勝在手的衛冕軍道奇離世界大賽只差最後一步，今天派出日本二刀流巨星大谷翔平先發登板，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前受訪再次強調，大谷今天不會有用球數限制。

羅伯斯表示，這場贏了就晉級世界大賽的比賽，他對大谷非常信任，「今晚對他來說，是在這個系列賽留下印記的機會。」他強調，相信大家今天能看到大谷翔平全力以赴投球，「能讓他站上投手丘，對球隊來說是件令人安心的事。」



大谷翔平上次登板是在分區系列賽G1對上費城人，已經有13天沒有投球，近30天內也只投了2場。昨天羅伯斯已經表示，大谷今天將不會有任何投球限制，今天他重申這點：「他準備非常充分，如果順利，我認為他能投7局、大約100球，這是大致上的參考數字。」

大谷翔平本季（含季後賽）有2場投滿6局的比賽，若今天投到第7局，將是他術後首次；而他本季單場最多用球數是在9月23日面對響尾蛇的91球，此役也有機會刷新紀錄。

另外，昨天登板關門投1局用13求無失分的「令和大魔王」佐佐木朗希，羅伯斯也被問及今天朗希是否有望再度出場，羅伯斯直接了當回答：「Yes.」

