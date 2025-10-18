國聯冠軍賽》道奇MVP不是大谷！釀酒人主帥：他或許是目前最強但...

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍賽G4，背水一戰的釀酒人將要對決道奇二刀流巨星大谷翔平。本季回歸投手丘的大谷在投打兩端再度上演驚人表現，有望再奪MVP，不過釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）今在賽前記者會上，卻表示想把MVP投給其他人。

墨菲在賽前記者會上，大力稱讚今年從右外野改守游擊、在攻守兩端都扮演領袖的貝茲（Mookie Betts），「大谷翔平或許是目前地球上最強的棒球選手，但貝茲現在所做的事情真的太驚人了。他從外野轉到游擊，還是在道奇這樣一支眾星雲集的球隊中完成，並且真正打出成績，這實在非常了不起。」

墨菲進一步談到MVP的話題，「如過要討論這支球隊真正的最有價值球員是誰，我認為就是貝茲。他是第一名。當然，我對翔平、佛里曼（Freddie Freeman），以及那些優秀的投手們都抱持敬意，但貝茲的表現真的值得更多肯定。」

「我覺得他（貝茲）應該值得更多讚賞，如果是我，我一定會把MVP一票投給他。」墨菲說道。

身為6座外野金手套獎得主，貝茲從去年賽季開始轉戰游擊防區，上季在游擊防區的出局製造值（OAA）為「-5」，而今年則大幅提升至「+5」。事實上，墨菲在國聯冠軍賽開打前，就曾稱讚過貝茲轉游擊，就像是NBA勇士明星後衛柯瑞（Stephen Curry）去打前鋒一樣。

