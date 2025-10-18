國聯冠軍賽》談初對決投手大谷策略！主帥墨菲還獲洋基傳奇名教指點

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍賽G4，3勝0敗的衛冕軍道奇距離世界大賽只差一步，背水一戰的釀酒人將要力抗「投手」大谷翔平，對此釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）賽前也談到面對他的策略。

由於大谷過去效力美聯的天使，釀酒人陣中球員鮮少與他有交手機會，這也是「投手大谷」生涯首度面對釀酒人。對此墨菲表示：「初次對決確實是投手佔優勢，不過我們的打者已經打了170場比賽，他們知道自己該做什麼。」

墨菲進一步表示：「對手不是大谷翔平，而是他投出的球路。要專心看球，盡可能辨識每一個球種。翔平的節奏與球路組合我們也掌握得差不多了，剩下的就是一球一球去拚。」

墨菲接著透露，今天一早他接到一通來自洋基傳奇教頭托瑞（Joe Torre）的來電，「他告訴我，做好小細節，這些累積會帶來今晚的勝利。他還說我們的目標就是Win Tonight，因為我們沒辦法一口氣贏4場，只能一場一場打，今晚先贏下這場。」

身為今年大聯盟戰績龍頭的釀酒人，如今命懸一線，只要今年在吞敗，今年球季就要畫下休止符。墨菲最後在記者會上向媒體說道：「明天見。」隨後便走向球場。

