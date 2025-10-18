自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》談初對決投手大谷策略！主帥墨菲還獲洋基傳奇名教指點

2025/10/18 08:02

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕國聯冠軍賽G4，3勝0敗的衛冕軍道奇距離世界大賽只差一步，背水一戰的釀酒人將要力抗「投手」大谷翔平，對此釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）賽前也談到面對他的策略。

由於大谷過去效力美聯的天使，釀酒人陣中球員鮮少與他有交手機會，這也是「投手大谷」生涯首度面對釀酒人。對此墨菲表示：「初次對決確實是投手佔優勢，不過我們的打者已經打了170場比賽，他們知道自己該做什麼。」

墨菲進一步表示：「對手不是大谷翔平，而是他投出的球路。要專心看球，盡可能辨識每一個球種。翔平的節奏與球路組合我們也掌握得差不多了，剩下的就是一球一球去拚。」

墨菲接著透露，今天一早他接到一通來自洋基傳奇教頭托瑞（Joe Torre）的來電，「他告訴我，做好小細節，這些累積會帶來今晚的勝利。他還說我們的目標就是Win Tonight，因為我們沒辦法一口氣贏4場，只能一場一場打，今晚先贏下這場。」

身為今年大聯盟戰績龍頭的釀酒人，如今命懸一線，只要今年在吞敗，今年球季就要畫下休止符。墨菲最後在記者會上向媒體說道：「明天見。」隨後便走向球場。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中