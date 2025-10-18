美聯冠軍賽》60轟羅里追平轟、蘇亞雷斯超前滿貫！水手逆轉藍鳥聽牌

羅里。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍賽G5天王山之戰，藍鳥與水手都要力拚聽牌。今天回到水手主場，靠著羅里（Cal Raleigh）8局下追平轟，以及蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）超前滿貫砲，水手終場6：2擊敗藍鳥，系列賽3：2聽牌。

水手2局下靠著蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）陽春砲先馳得點，4局上藍鳥一度有著無人出局滿壘大好機會，不過卻被水手強投米勒（Bryce Miller）化解。5局上藍鳥攻勢再起，「春天哥」史普林格（George Springer ）適時安打安打追平比分。

蘇亞雷斯。（法新社）

6局上水手派出好久不見的華裔明星王牌布萊恩．沃（Bryan Woo），但許久未上場的他一開始就被柯克（Alejandro Kirk）敲出二壘安打，後續又挨克萊門特（Ernie Clement）一壘安打，讓藍鳥攻下超前分。

來到8下，本季狂敲60轟的大聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh）在關鍵時刻炸裂，逮中藍鳥後援左投利特爾（Brendon Little）的93.5英哩失投伸卡球，夯出左外野方向陽春砲，將戰局2：2扳平。

CAL RALEIGH

TIE GAME

T-MOBILE PARK IS ROCKING pic.twitter.com/6eOzi9jf2a — MLB （@MLB） October 18, 2025

接著利特爾控球大亂連投2保送，藍鳥再度換上多明格茲（Seranthony Domínguez）接替。結果他投出觸身球形成滿壘，接著蘇亞雷斯一棒重傷害，補上右外野滿貫砲，奠定勝基。

EUGENIO SUÁREZ CONNECTS AGAIN IN GRAND FASHION



WHAT A GAME IN SEATTLE pic.twitter.com/9BQVmonoum — MLB （@MLB） October 18, 2025

