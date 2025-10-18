自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

美聯冠軍賽》60轟羅里追平轟、蘇亞雷斯超前滿貫！水手逆轉藍鳥聽牌

2025/10/18 09:13

羅里。（法新社）羅里。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯冠軍賽G5天王山之戰，藍鳥與水手都要力拚聽牌。今天回到水手主場，靠著羅里（Cal Raleigh）8局下追平轟，以及蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）超前滿貫砲，水手終場6：2擊敗藍鳥，系列賽3：2聽牌。

水手2局下靠著蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）陽春砲先馳得點，4局上藍鳥一度有著無人出局滿壘大好機會，不過卻被水手強投米勒（Bryce Miller）化解。5局上藍鳥攻勢再起，「春天哥」史普林格（George Springer ）適時安打安打追平比分。

蘇亞雷斯。（法新社）蘇亞雷斯。（法新社）

6局上水手派出好久不見的華裔明星王牌布萊恩．沃（Bryan Woo），但許久未上場的他一開始就被柯克（Alejandro Kirk）敲出二壘安打，後續又挨克萊門特（Ernie Clement）一壘安打，讓藍鳥攻下超前分。

來到8下，本季狂敲60轟的大聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh）在關鍵時刻炸裂，逮中藍鳥後援左投利特爾（Brendon Little）的93.5英哩失投伸卡球，夯出左外野方向陽春砲，將戰局2：2扳平。

接著利特爾控球大亂連投2保送，藍鳥再度換上多明格茲（Seranthony Domínguez）接替。結果他投出觸身球形成滿壘，接著蘇亞雷斯一棒重傷害，補上右外野滿貫砲，奠定勝基。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中