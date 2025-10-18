自由電子報
體育 棒球 旅外

MiLB》WBC矚目戰力！台灣火球男林振瑋3.2局5K 飆158KM秋盟2連勝

2025/10/18 08:23

林振瑋今在亞利桑那秋盟先發3.2局無失分，飆出5次三振，表現亮眼。（取自MLB\'s Arizona Fall League X）林振瑋今在亞利桑那秋盟先發3.2局無失分，飆出5次三振，表現亮眼。（取自MLB\'s Arizona Fall League X）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟亞利桑那秋季聯盟火熱進行中，效力紅雀體系的台灣最速火球男林振瑋今天迎來第2場先發，投3.2局飆出5次三振、沒有失分的好表現，勇奪2連勝。

現年23歲的林振瑋，本季在小聯盟1A、高階1A、2A都有出賽紀錄，整季17場出賽都是先發，拿下0勝2敗，防禦率5.54，50.1局投球送出70K、39BB，被打擊率0.199；林振瑋本季在2A投4場，9.2局被敲9安失10分，送出20次三振與9次保送，防禦率9.31，每局被上壘率1.86，被打擊率0.237。

林振瑋今在亞利桑那秋盟代表格蘭岱爾荒漠犬（Glendale Desert Dog）先發對決Surprise Saguaros，先發3.2局用37球有31顆好球，控球狀況極佳，最快球速98.2英哩（158公里），只被敲出1支安打，沒有投出保送，飆出5次三振。終場球隊10：1大勝，林振瑋紀錄上也拿下勝投，奪下2連勝。

儘管目前還不確定林振瑋是否能夠入選經典賽台灣大名單中，但先前總教練曾豪駒曾在受訪時表示，很欣賞林振緯，期待看到他在一級國際賽的表現。

