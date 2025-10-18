MLB》被淘汰後遭「大學長」A-Rod、基特痛批！洋基總管不忍回應了

洋基總管凱許曼。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今年季後賽在美聯分區系列賽G4敗給藍鳥遭到淘汰，賽後更引來「大學長」羅德里奎茲（Alex Rodriguez，A-Rod）與基特（Derek Jeter）批評，近日洋基總管凱許曼（Brian Cashman）也決定回應這兩位昔日傳奇球星。

洋基當天敗給藍鳥後，A-Rod在賽後節目中直呼洋基擁有他所見過最糟糕的建隊陣容；基特則補充，他很確定總教練布恩（Aaron Boone）並非實際決定每場比賽所有調度的人，但他也坦言自己並非了解真實內部情況。

洋基總管凱許曼近日也在廣播節目中，對兩位球星的言論給出回應，特別是針對基特的說法。凱許曼強調，無論洋基總教練是誰，他從未直接影響過先發名單，或是比賽中所有調度。

「那不是真的，很明顯不是真的，他們不知道事實。我知道基特說了這些話，但我不知道他到底什麼意思。他自己也說對事情內幕不清楚，但不管出於什麼原因，他還是說了。我想這就是人們沒有東西可以批評時，硬要拿出來講的噱頭。」

凱許曼透露，他在看到基特的言論後立即致電給他，確認這位名人堂球星是否真心相信自己所說的話。根據凱許曼說法，基特在電話另一頭重申，自己的言論沒有任何內幕消息，但他告訴凱許曼，他認為布恩已經為洋基的失敗承擔太多。凱許曼接著強調，除了總教練以外，沒有人會決定任何出賽名單。

至於關於A-Rod的批評，凱許曼也反駁：「這根本說不通，因為他們兩人在洋基被淘汰前48小時，都看好我們拿下世界大賽冠軍。A-Rod擁有偉大的職業生涯，也拿過冠軍，Derek拿過更多座，他們都是備受尊敬的人物，但不代表他們每次發表的意見都正確。」

