國聯冠軍賽》連貝比魯斯也辦不到！大谷暴力轟寫史上首見二刀流霸業

大谷翔平。（取自大聯盟官方X）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在國聯冠軍賽G4首局首打席炸裂，敲出今年季後賽第3轟，更寫下史無前例二刀流紀錄。

大谷翔平今天二刀流出擊，1局上保送釀酒人首名打者圖榮（Brice Turang），不過接著連飆3K瓦解釀酒人攻勢。1局下大谷首先上場打擊，逮中前隊友昆塔納（Jose Quintana）的內角79.2英哩滑曲球，敲出右外野方向陽春砲，擊球初速高達116.5英哩（約187.5公里），飛行距離446英呎，幫助道奇取得1：0領先。

請繼續往下閱讀...

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平是大聯盟史上第一位在例行賽或季後賽首局首打席開轟的投手（投球當天）；日媒《產經體育》更指出，大谷翔平在季後賽以二刀流之姿開轟，連「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）都未達成過。

作為棒球史上第一位「二刀流」巨星，貝比魯斯曾在季後賽有過3場先發登板，分別為1916年1場、1918年2場，但從未擔任開路先鋒，也未曾開轟過。當時貝比魯斯有2場打第9棒，1場打第6棒，合計10打數1安打、2打點，唯一一安是一支三壘安打；投球方面，貝比魯斯3場都拿勝投，合計投31局，防禦率0.87。

藍斯還提到，這是大谷生涯季後賽第3支首局首打席全壘打，追平基特（Derek Jeter）與羅林斯（Jimmy Rollins）並列第2，僅次史瓦伯（Kyle Schwarber）史上最多的5轟；這是大谷單一季後賽的第2發首局首打席全壘打，追平史上最多。

此外，大谷也成為道奇隊史第一位在季後賽開轟的投手，也是自2018年國聯冠軍賽G1伍德魯夫（Brandon Woodruff）對克蕭（Clayton Kershaw）開轟以來，季後賽再度有投手開轟。

大谷翔平。（歐新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法