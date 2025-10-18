國聯冠軍賽》「巨怪強森」接到大谷史詩1轟！幸運球迷早有預感直發抖

大谷翔平。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在國聯冠軍賽G4首局首打席炸裂，這顆小白球直飛右外野看台，被一位27歲幸運道奇球迷接到，他也直呼一定要留下這顆球。

1局下大谷首先上場打擊，逮中前隊友昆塔納（Jose Quintana）的內角79.2英哩滑曲球，敲出右外野方向陽春砲，擊球初速高達116.5英哩（約187.5公里），飛行距離446英呎，幫助道奇取得1：0領先。大谷也成為史上第一位在例行賽或季後賽首局首打席開轟的投手（投球當天）。

接到大谷紀錄一轟的，是一位27歲洛杉磯當地球迷，巧合的是，該球迷名叫蘭迪．強森（Randy Johnson），與生涯303勝名人堂傳奇左投「巨怪」強森同名。這位強森興奮表示：「我從買票的時候就覺得有機會（接到球），球飛過來那一刻，我早就知道了。當他第一個揮棒揮到一半，我就有預感。人生第一次接到全壘打球，我手還在發抖！真的在抖！」

強森直言：「我一直很期待這一刻，我從天使時期就是大谷的球迷，那怕球衣換了也還是一直追隨他。他是世界上最棒的球員，我絕對不會把這顆球賣掉！」

