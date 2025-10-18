自由電子報
國聯冠軍賽》469英呎怪力轟！大谷翔平雙響完全覺醒 創史上首見壯舉

2025/10/18 10:08

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕打瘋了！繼首局首打席炸裂後，道奇日本巨星大谷翔平今天在國聯冠軍賽G4的4局下再度開轟，季後賽首度上演單場雙響砲。

大谷翔平1局下逮中前隊友昆塔納（Jose Quintana）的內角79.2英哩滑曲球，敲出右外野方向陽春砲，擊球初速高達116.5英哩（約187.5公里），飛行距離446英呎，大谷成為史上第一位在例行賽或季後賽首局首打席開轟的投手（投球當天）。

大谷翔平第2打席選到保送，4局下第3打席，大谷相中釀酒人菜鳥右投派翠克（Chad Patrick）的內角89.3英哩卡特球，夯出中右外野方向超大號陽春砲，這發全壘打擊球初速116.9英哩（188.1公里），飛行距離469英呎，幫助道奇4：0領先。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平成為大聯盟史上第一位在季後賽上演單場雙響砲的投手。另外，大谷今年季後賽敲出4轟，追平松井秀喜並列日本球員在單一季後賽的最多轟紀錄。

