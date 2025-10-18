國聯冠軍賽》兩發187公里暴力轟寫紀錄！大谷翔平6局狂飆10K退場

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天在國聯冠軍賽G4「開無雙」，除了「打者翔平」上演單場雙響砲，「投手大谷」也繳出6局無失分的超優質先發。

大谷翔平首局首打席逮中前隊友昆塔納（Jose Quintana）的內角79.2英哩滑曲球，敲出右外野方向陽春砲，擊球初速高達116.5英哩，飛行距離446英呎；4局下第3打席，大谷相中釀酒人菜鳥右投派翠克（Chad Patrick）的內角89.3英哩卡特球，夯出中右外野方向超大號陽春砲，擊球初速116.9英哩（188.1公里），飛行距離469英呎，幫助道奇4：0領先。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平成為大聯盟史上第一位在季後賽上演單場雙響砲的投手；同時大谷也成為史上第一位單場敲出2支擊球初速116英哩（186.6公里）以上全壘打的球員。另外，大谷今年季後賽敲出4轟，追平松井秀喜並列日本球員在單一季後賽的最多轟紀錄。

看完「打者翔平」的煙火秀，「投手大谷」表現不遑多讓。大谷1局上保送釀酒人首名打者圖榮（Brice Turang），不過接著連飆3K瓦解釀酒人攻勢。第2局上演三上三下，第3局雖然開局又投出保送，但大谷飆出三振後再用雙殺解圍。4局上大谷開局就被喬里奧（Jackson Chourio）敲出二壘安打，不過他先解決耶利奇（Christian Yelich）後連飆2K，再次化險為夷。

大谷5、6兩局上演6上6下，7局上續投先投出保送後又被康崔拉斯（William Contreras）敲安，也退場結束今天投球工作。「投手大谷」今天投6局用100球有66顆好球，四縫線均速98.5英哩，最速100.3英哩，被敲2支安打、投出3次保送，飆出10次三振。後續接替大谷的費西亞（Alex Vesia）先讓打者擊出內野必死飛球，再製造雙殺化解危機，也讓大谷確定繳出6局無失分優質先發，成為勝投候選人。

