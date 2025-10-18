國聯冠軍賽》大谷翔平6局10K三響、朗希關門！道奇4連勝闖世界大賽

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天在國聯冠軍賽G4上演一個人的武林，猛夯單場三響砲，外加6局10K無失分超優質先發，幫助道奇5：1擊敗釀酒人，系列賽4連勝完成橫掃，連續2年挺進世界大賽。

大谷1局下逮中前隊友昆塔納（Jose Quintana）的內角79.2英哩滑曲球，敲出右外野方向陽春砲，接著貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）與艾德曼（Tommy Edman）先後安打，加上赫南德茲（Teoscar Hernandez）內野滾地球，道奇單局攻下3分大局。

大谷翔平首局首打席開轟後，4局下與7局下又敲出陽春砲，成為大聯盟史上第一位在季後賽單場三響砲的投手，「打者翔平」今天3打數3安打都是全壘打，貢獻3分打點，選到1次保送，季後賽打擊率上升至.0220，攻擊指數暴衝至0.967。

大谷翔平。（歐新社）

「投手大谷」今天投6局用100球有66顆好球，四縫線均速98.5英哩，最速100.3英哩（約161.4公里），僅被敲出2支安打、投出3次保送，飆出10次三振。7局上留下無人出局一二壘有人局面退場，費西亞（Alex Vesia）完美解圍，讓大谷繳出6局無失分優質先發。

8局上道奇換上崔南（Blake Treinen），釀酒人才終於有能力反擊，杜賓（Caleb Durbin）敲出二壘安打後盜上三壘，下一棒莫納斯特利歐（Andruw Monasterio）選到保送形成無人出局一三壘有人，1出局後道奇再換班達（Anthony Banda），他讓圖榮敲出二壘滾地球送回釀酒人第1分。

9局上釀酒人最後反攻，道奇也不想給活路，直接押出昨天才登板過的「令和大魔神」佐佐木朗希。雖然他被首名打者敲安，但仍順利抓下接下來3個出局數，收下季後賽第4次救援成功，大聯盟戰績龍頭最終慘遭橫掃，只能眼睜睜看著衛冕軍再闖世界大賽。

Shohei Ohtani's 10 strikeouts and three home runs in chronological order pic.twitter.com/z51rA0zAx5 — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） October 18, 2025

