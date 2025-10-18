自由電子報
國聯冠軍賽》撿到大谷第2轟球迷又有「神巧合」！坦言想賣掉：我愛錢

2025/10/18 11:37

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在國聯冠軍賽G4上演單場雙響砲，外加6局10K無失分好投，幫助道奇直落四淘汰釀酒人，闖進世界大賽。大谷第2轟飛行距離達469英呎，為今天最遠一轟，而撿到球的幸運球迷，竟然又再度出現「神巧合」。

大谷翔平首局首打席開轟後，4局下與7局下又敲出陽春砲，成為大聯盟史上第一位在季後賽單場三響砲的投手，「打者翔平」今天3打數3安打都是全壘打，貢獻3分打點，選到1次保送，季後賽打擊率上升至.0220，攻擊指數暴衝至0.967。

大谷4局下那發怪力轟轟還打中右外野看台上層屋頂，擊球初速116.9英哩（約188.1公里），飛行距離469英呎（約143公尺），當下道奇休息區內所有隊友都忍不住抱頭驚呼。而最後撿到這顆全壘打球的，是一位名叫門多薩（Carlos Mendoza）的26歲男子，他坦言考慮把球出售，「看情況啦，我可是愛錢的男人，如果價格不錯我會賣掉，這是上帝給我的祝福！」

值得一提的是，這名球迷與現任大都會總教練門多薩同名；更巧合的是，今天接到大谷第1轟的球迷叫蘭迪．強森（Randy Johnson），與生涯303勝名人堂傳奇左投「巨怪」強森同名。

