國聯冠軍賽》G4三響大爆發締造史上唯一壯舉！大谷翔平獲系列賽MVP

〔體育中心／綜合報導〕先前狀況不佳的道奇日本巨星大谷翔平今天一掃陰霾，完全把國聯冠軍賽G4當成個人秀，一人狂敲3發全壘打外加先發6局10K無失分好投。靠著今天這場比賽的表現，大谷賽後直接獲頒國聯冠軍系列賽MVP。

「打者翔平」今天3打數3安打都是全壘打，貢獻3分打點，選到1次保送，季後賽打擊率上升至.0220，攻擊指數暴衝至0.967；「投手大谷」今天投6局用100球有66顆好球，四縫線均速98.5英哩，最速100.3英哩（約161.4公里），僅被敲出2支安打無失分、投出3次保送，飆出10次三振，奪下季後賽第2勝。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平成為大聯盟史上第一位無論在例行賽或季後賽，單場敲出3發全壘打，又投出至少1次三振的球員。大聯盟官方X賽後也發文直言：「這是否是季後賽史上最偉大一役？」

