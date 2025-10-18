國聯冠軍賽》「季後賽史上最偉大表現！」 大谷翔平讓釀酒人教頭服了

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今年大聯盟例行賽戰績龍頭釀酒人，最終在國聯冠軍賽慘遭衛冕軍道奇橫掃，今天更是完全被大谷翔平個人史詩般的鬼神表現徹底擊敗。總教練墨菲（Pat Murphy）賽後也坦言，這可能是季後賽史上最偉大的表現。

「打者翔平」今天3打數3安打都是全壘打，貢獻3分打點，選到1次保送，季後賽打擊率上升至.0220，攻擊指數暴衝至0.967；「投手大谷」今天投6局用100球有66顆好球，四縫線均速98.5英哩，最速100.3英哩（約161.4公里），僅被敲出2支安打無失分、投出3次保送，飆出10次三振，奪下季後賽第2勝。

釀酒人今年例行賽對道奇6連勝，卻在國聯冠軍賽遭橫掃。總教練墨菲賽後盛讚大谷：「我們面對的確實是一支非常有才華的球隊，他們表現真的很出色。而今晚可能是季後賽史上偉大的個人表現之一，這是極具象徵性的一刻，我相信沒人會對此提出異議。單場飆10K同時敲出3發全壘打，簡直難以置信。」

墨菲也對奮戰到最後一刻的子弟兵感到自豪與尊敬：「我們真的為自己的球隊感到驕傲。對手不僅有天賦，還打出非常亮眼的表現。」

