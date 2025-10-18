國聯冠軍賽》大谷翔平三響大復活讓道奇主帥很感動！坦言第2轟最震撼

大谷翔平。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天在國聯冠軍賽G4上演單場三響砲，外加6局10K無失分優質先發，幫助道奇橫掃釀酒人晉級世界大賽。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後談到大谷的復甦，坦言非常感動。

賽後記者會上，羅伯斯也盛讚大谷今天繳出可能是季後賽史上最偉大的表現，「歷年來季後賽無數，但他之所有是這個星球上最出色的球員是有原因的，無論是他在投手丘上，還是打擊區的表現，都在無數人心中留下難以忘懷的回憶。」

請繼續往下閱讀...

羅伯斯坦言，能在主場關鍵晉級戰完成這一切，並奪下國聯冠軍賽MVP，對大谷來說無疑是非常特別的時刻，「能夠與他一同踏上這段旅程，我感到無比幸運與幸福。」

系列賽開打前，大谷翔平深陷打擊低潮，當時羅伯斯曾嚴厲批評「以那樣的狀態無法贏下世界大賽」；如今大谷大復活奪下系列賽MVP，羅伯斯坦言：「即使他在這次季後賽一度陷入掙扎，但他從未因此影響自己的心態與自信，這點讓我很感動。我們始終知道，他總有一天會拿出驚人的表現，今天就是最完美的證明。」

談到大谷三響砲，羅伯斯回憶：「我對那幾轟的飛行距離感到很驚訝，擊球初速和距離都相當驚人，我們早該預期他會做到那些沒人想得到的事。幸運的是，我坐在最佳位置目睹這些瞬間。」

羅伯斯笑著補充：「最震撼我的應該是第2轟，那顆球幾乎打到屋頂去，甚至應該飛過屋頂。那是我從未見過的表現，沒有人看過那種事情，即使到現在，我仍對翔平心懷敬畏之情。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法