自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》大谷翔平三響大復活讓道奇主帥很感動！坦言第2轟最震撼

2025/10/18 13:00

大谷翔平。（歐新社）大谷翔平。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天在國聯冠軍賽G4上演單場三響砲，外加6局10K無失分優質先發，幫助道奇橫掃釀酒人晉級世界大賽。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後談到大谷的復甦，坦言非常感動。

賽後記者會上，羅伯斯也盛讚大谷今天繳出可能是季後賽史上最偉大的表現，「歷年來季後賽無數，但他之所有是這個星球上最出色的球員是有原因的，無論是他在投手丘上，還是打擊區的表現，都在無數人心中留下難以忘懷的回憶。」

羅伯斯坦言，能在主場關鍵晉級戰完成這一切，並奪下國聯冠軍賽MVP，對大谷來說無疑是非常特別的時刻，「能夠與他一同踏上這段旅程，我感到無比幸運與幸福。」

系列賽開打前，大谷翔平深陷打擊低潮，當時羅伯斯曾嚴厲批評「以那樣的狀態無法贏下世界大賽」；如今大谷大復活奪下系列賽MVP，羅伯斯坦言：「即使他在這次季後賽一度陷入掙扎，但他從未因此影響自己的心態與自信，這點讓我很感動。我們始終知道，他總有一天會拿出驚人的表現，今天就是最完美的證明。」

談到大谷三響砲，羅伯斯回憶：「我對那幾轟的飛行距離感到很驚訝，擊球初速和距離都相當驚人，我們早該預期他會做到那些沒人想得到的事。幸運的是，我坐在最佳位置目睹這些瞬間。」

羅伯斯笑著補充：「最震撼我的應該是第2轟，那顆球幾乎打到屋頂去，甚至應該飛過屋頂。那是我從未見過的表現，沒有人看過那種事情，即使到現在，我仍對翔平心懷敬畏之情。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中