自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

國聯冠軍賽》大腦跟不上！山本由伸讚大谷超乎常理 MVP被搶沒有遺憾

2025/10/18 13:18

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在國聯冠軍賽G4繳出三響砲、6局10K無失分的究極二刀流演出，率隊闖進世界大賽。日籍同胞山本由伸賽後談到大谷的外星人表現，也面露驚訝感嘆：「大腦跟不上啊！」

先前低迷的大谷翔平今天大復活，成為大聯盟史上第一位無論在例行賽或季後賽，單場敲出3發全壘打，又投出至少1次三振的球員，也獲選為系列賽最有價值球員。山本由伸賽後表示：「我的大腦根本跟不上，真的就像是在看著一場超乎常理的表演一樣。」

山本由伸在國聯冠軍賽G2，也對費城人繳出過9局失1分的完投勝，不過最終還是不敵大谷神一般的演出。對於大谷奪下系列賽MVP，山本笑回：「我真的沒有遺憾，看著翔平比賽，我當投手時想著，這傢伙其實是打者吧？但看他打擊時又會想，這傢伙剛不是還在投球嗎？腦子完全跟不上，能親眼見證這種表現，是種很奇妙的體驗。」

道奇連續2年晉級世界大賽，將要挑戰自1998-1999年的洋基後，大聯盟首度二連霸。山本也展現決心：「對手一定是最強的球隊，但我們要全隊一心，贏下最後的勝利。」

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中