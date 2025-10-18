國聯冠軍賽》大腦跟不上！山本由伸讚大谷超乎常理 MVP被搶沒有遺憾

山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在國聯冠軍賽G4繳出三響砲、6局10K無失分的究極二刀流演出，率隊闖進世界大賽。日籍同胞山本由伸賽後談到大谷的外星人表現，也面露驚訝感嘆：「大腦跟不上啊！」

先前低迷的大谷翔平今天大復活，成為大聯盟史上第一位無論在例行賽或季後賽，單場敲出3發全壘打，又投出至少1次三振的球員，也獲選為系列賽最有價值球員。山本由伸賽後表示：「我的大腦根本跟不上，真的就像是在看著一場超乎常理的表演一樣。」

山本由伸在國聯冠軍賽G2，也對費城人繳出過9局失1分的完投勝，不過最終還是不敵大谷神一般的演出。對於大谷奪下系列賽MVP，山本笑回：「我真的沒有遺憾，看著翔平比賽，我當投手時想著，這傢伙其實是打者吧？但看他打擊時又會想，這傢伙剛不是還在投球嗎？腦子完全跟不上，能親眼見證這種表現，是種很奇妙的體驗。」

道奇連續2年晉級世界大賽，將要挑戰自1998-1999年的洋基後，大聯盟首度二連霸。山本也展現決心：「對手一定是最強的球隊，但我們要全隊一心，贏下最後的勝利。」

大谷翔平。（路透）

