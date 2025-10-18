自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

棒球》辜仲諒獲頒WBSC「金鑽榮譽獎章」 今拚連任執行副會長

2025/10/18 13:21

WBSC執行副會長暨亞洲棒球總會辜仲諒會長今於WBSC會員大會獲頒「金鑽榮譽獎章」。（棒協提供）WBSC執行副會長暨亞洲棒球總會辜仲諒會長今於WBSC會員大會獲頒「金鑽榮譽獎章」。（棒協提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕第六屆世界棒壘總會（WBSC）會員大會今於泰國曼谷盛大舉辦，在全球129個國家和地區、近300位會員代表共同見證下，WBSC執行副會長暨亞洲棒球總會（BFA）會長辜仲諒上午獲頒「金鑽榮譽獎章」，他也是這次WBSC大會唯一獲此殊榮的亞洲棒壇人士。

WBSC會員大會下午將進行本屆會議重頭戲，改選執行副會長等多項重要職務，名單預計傍晚才會揭曉。為了穩固台灣在世界棒壇的核心地位，以及華人參與國際體育組織的最高職銜，辜仲諒在改選前一刻仍積極與各國會員代表互動交流，爭取更多會員支持。辜仲諒強調，棒球是一項充滿智慧、挑戰與教育性質的運動，他期望持續促進亞洲地區與各大洲的賽事交流，擴大棒球參與人口，透過棒球推廣永不放棄、遇強則強的棒球精神，以運動打造一個美好世界。

WBSC會員大會為世界棒壇最重要的會議，每兩年召開一次，商議全球棒壘球發展規劃，下午最後一項議程為執行委員、財務長、秘書長、執行副會長的改選議題。辜仲諒認為，體育運動無國界之分，可以跨越語言、文化、種族的藩籬，WBSC長期致力打造一個更公平、健康與和平的棒壘球環境，透過良性競爭促進社會融合。

WBSC大會在介紹辜仲諒為「金鑽榮譽獎章」獲獎人時提及，辜仲諒是金融界知名企業家，也是台灣最大金融控股公司之一中國信託金控的大股東，在他的領導與支持下，中信兄弟多年來在中華職棒大聯盟屢創佳績，而台灣也於去年在WBSC世界棒球12強賽勇奪冠軍。

棒球是台灣國球，辜仲諒自2022年7月接任WBSC執行副會長後，運用其影響力落實「棒球外交」，爭取12強預賽、經典賽資格賽、亞洲棒球錦標賽，以及U12、U15、U18國際賽落腳台灣。辜仲諒更透過人脈力邀國際棒球組織要角來台，大幅提升台灣棒球國際能見度，包括WBSC會長法卡利及亞洲各國棒球協會會長頻繁訪台，世界全壘打王王貞治也於2023年底為台北大巨蛋開出歷史性的一球，成為世界棒壇佳話。

世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長暨亞洲棒球總會辜仲諒會長今於WBSC會員大會獲頒「金鑽榮譽獎章」（WBSC Order of the Golden Diamond）。（棒協提供）世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長暨亞洲棒球總會辜仲諒會長今於WBSC會員大會獲頒「金鑽榮譽獎章」（WBSC Order of the Golden Diamond）。（棒協提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中