台灣大賽》樂天換掉波賽樂 日籍教頭解釋原因

〔記者龔乃玠／台北報導〕台灣大賽樂天桃猿洋將陣容將被球迷譽為「反爪大將軍」的波賽樂換掉，改由本季僅出賽3場的左投凱樂頂替，總教練古久保健二解釋，身體有一些狀況，跟凱樂做調換。

樂天總教練古久保健二前天練球透露台灣大賽名單應不會有新面孔，昨公布32人名單卻換掉球迷譽為「反爪大將軍」的波賽樂，列入左投凱樂。不過樂天仍由13日中繼1局的魔神樂休4天在G1登板，平野直言在預料之內，「樂天不會做奇怪的調度。」

波賽樂在台灣大賽前曾說不喜歡像兄弟、道奇和洋基這樣的豪門球隊，引發球迷們熱議，更網友稱為「反爪大將軍」，而他在季後挑戰賽「無私心出擊」，G2後援21球1.2局頂住戰局，休1天再扛G4先發61球4局掉2分。

即便波賽樂在季後賽休息較少，古久保表示傷勢跟這次調度沒關係，例行賽尾聲就有下放一次，當時就是有狀況出現，這次又發生，本人有說，台灣大賽沒辦法100%、吃很多局數，「他一整年跟球隊奮戰到最後，季後挑戰賽投出很棒的成績，我跟本人都覺得很可惜。」

本季凱樂先發3場戰績1勝1敗，防禦率3.52，每局被上壘率1.43。

