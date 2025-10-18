總統府開放假日參觀 賴清德與民眾輕鬆互動 還向李洋這麼說

總統府開放假日參觀，賴清德與民眾輕鬆互動，還向陪同的運動部長李洋表達期許。（總統府提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今（18）日開放假日參觀，「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路」全新特展也正式開展。賴清德總統上午特別前往展區參觀，並邀請國內外訪客一起來感受充滿台灣精神的冠軍故事。賴清德除與參觀民眾輕鬆打招呼，也贈送小朋友「總統府紀念版乖乖」零食，還向陪同的運動部長李洋表達深切期許。

賴總統向李洋說，你是兩屆奧運金牌得主，第一位運動部長，有很大力量，可以提出一些在球員時代想要追求的願景，「我都會支持」。李洋也向總統表示謝謝。

賴總統在參觀路線上，先於主視覺背板簽名，聽取中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌導覽解說，以及觀賞球員感謝影片、冠軍之夜及「棒球英雄 台灣尚勇」英雄大遊行的精彩花絮，隨後與冠軍金盃合影。總統接著前往「TEAM TAIWAN」系列紀念商品展售市集參觀，並發送參觀民眾限量版「總統府紀念版乖乖」，與大家親切互動、合影，現場氣氛輕鬆熱絡。

包括總統府秘書長潘孟安、運動部部長李洋、12強賽中華隊球員潘傑楷等亦陪同出席是項行程。

