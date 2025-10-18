自由電子報
中職》富邦教練團暫無異動 林威助盼續留鈴木駿輔

2025/10/18 13:29

富邦悍將副領隊兼農場主管林威助。（記者陳逸寬攝）富邦悍將副領隊兼農場主管林威助。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將除了今舉辦球迷會，選手們也在秋訓期間分新莊、嘉義稻江兩地訓練。富邦副領隊兼農場總監林威助說，秋訓結束後，預計像今年初一樣，安排兩批選手分別赴日本、美國訓練。

林威助說，主要安排是今年新秀、分成兩批選手，也會帶幾位教練過去進修，「特別是投手，日本的話以投手為主，美國則是前往Driveline訓練中心。球隊會有補助，主要是想讓球員有投資觀念、讓自己變好，公司也願意補助，負擔比較沒那麼重。最終名單之後會公布，預計各10位左右。」

林威助透露，球團尚未討論教練團異動規劃，戰力外選手名單也還在討論，待秋訓結束後才有結果。

洋將方面，林威助說，目前整體仍是和球團溝通，但林威助透露，有向球團提出希望續留鈴木駿輔的想法。林威助解釋：「鈴木重回職棒到富邦這段期間，持續進步，對自己要求跟自律性很高，對訓練也有很多自己想法。」

今年富邦二軍交由日籍總教練後藤光尊執教，林威助說，二軍教練團給予選手空間，並了解選手的缺失，目標也明確、循序漸進，今年成效不錯，明年應該朝同樣方向持續。

富邦悍將鈴木駿輔（左）與球迷合影。（記者陳志曲攝）富邦悍將鈴木駿輔（左）與球迷合影。（記者陳志曲攝）

