國聯冠軍賽》讚嘆大谷「強到不公平」 美資深記者不接受反駁

2025/10/18 13:54

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔記者倪婉君／綜合報導〕大谷翔平今天在國聯冠軍賽第4戰在投手丘上飆出10次三振，又在打擊區轟出3發全壘打的超猛表現，不但隊友紛紛抱頭不敢置信，《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）也在社群連續發文讚嘆大谷「強到不公平」、「這是史上10月最偉大的表現，不接受反駁。」

儘管在今天之前的季後賽打擊表現低迷，但大谷今以超狂的「二刀流」表現助道奇5：1擊敗釀酒人，以4勝0敗挺進世界大賽後，獲頒國聯冠軍賽MVP，他除了在投手丘上用100球投完6局飆10K無失分，4個打席更完全上壘，僅2局下獲保送，其他3個打數都是全壘打。當賽後大谷在場中獲頒國聯冠軍賽MVP時，身後隊友和教練團臉上都寫著以他為榮的神情，而當被問及究竟是飆10K或轟3轟哪一個更有趣時，大谷則表示他覺得今天在投打兩端都很趣，自己只是代表領取這個獎項，並喊話：「我們再拿4勝吧！」也獲得隊友歡呼。

儘管大谷的說法很謙虛，但其實他今天超強的二刀流表現已締造史上第1紀錄，從未有人能夠單場飆10K又能轟出3發全壘打，在大聯盟採訪已累計超過40年經驗的海曼就說，「大谷在投出10次三振的同時，又能擊出三發全壘打，這是強到不公平的。」他在後續發文中也指出，大谷成為季後賽史上第11位單場3轟的球員，但他同時也是第1位在投出10K的情況下達成3轟壯舉的人，「這絕對是史上10月最偉大的表現，don't @ me（意指不接受反駁）。」

