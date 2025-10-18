國聯冠軍賽》原以為不是大谷奪MVP！道奇老將狂讚：四響砲才能超越

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今在國聯冠軍賽G4繳出史詩一役，用史無前例的單場三響砲外加6局10K無失分好投，幫助道奇橫掃釀酒人，挺進世界大賽。大谷也獲選系列賽MVP，不過牛棚老將崔南（Blake Treinen）賽後坦言，原本以為會是由史奈爾（Blake Snell）拿下最有價值球員。

史奈爾在G1繳出8局10K無失分的超優質先發，而山本由伸G2更繳出9局失1分完投勝今天賽後，道奇牛棚老將崔南受訪表示：「我原本以為會是史奈爾拿MVP，山本雖然也投很好，但沒像史奈爾三振那麼多。葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也很棒，雖然沒兩人這麼誇張。」

請繼續往下閱讀...

不過史奈爾與山本的好投，碰上今天大谷翔平在投打兩端的神級演出，都必須甘拜下風。崔南隨後也苦笑道：「不過今晚翔平做到的事，除非單場四響砲，否則根本沒人能夠超越的表現。這真是一場特別的戰役，是我看過最精彩的表現之一。」

史奈爾本人賽後受訪，被問及大谷今天單場三響砲和6局10K，哪個更厲害，史奈爾笑著直言：「當然是三響砲！翔平實在太瘋狂了，我可打不出3支全壘打！」

葛拉斯諾也表示：「翔平今晚所做的事情，可能是我在棒球場上見過最瘋狂的表現。這個系列賽能以3轟作結，然後挺進世界大賽，簡直就是瘋了。能飆超過160公里火球，單場狂敲3轟，而且第3轟是在投完100球之後打出的，全程都令人難以置信。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法