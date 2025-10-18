自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》富邦超過4千球迷參與感恩會！球團公布捐贈計畫送暖花蓮

2025/10/18 14:01

富邦悍將江少慶（左二）、曾峻岳（右一）與球迷合影。（記者陳志曲攝）富邦悍將江少慶（左二）、曾峻岳（右一）與球迷合影。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將今日於新莊棒球場舉辦球迷感恩會，吸引超過4,000名球迷共襄盛舉，與球員互動同樂。

除了球員和球迷同樂、感謝大家一年來的支持外，會中也公布了溫暖人心的捐贈計畫，針對日前受災的棒球基層學校花蓮縣光復鄉光復國中、光復國小及太巴塱國小，富邦集團董事長蔡明忠與富邦育樂將捐贈三輛棒球隊小巴士，並透過悍將APP公益點數攜手球迷，捐贈球具裝備及球衣等，共同為基層棒球注入新希望。

因天災受創的花蓮光復鄉是許多球員的家鄉，而當地三所重要的基層棒球搖籃——光復國中、光復國小、太巴塱國小也遭受重創，球隊的小巴士與裝備遭洪水沖毀，日常交通與訓練全面停擺。為了援助災區基層棒球，富邦集團董事長蔡明忠及富邦育樂共同捐贈三輛棒球隊小巴士，同時集結球迷捐出訓練球、裝備、悍將與勇士隊服飾等物資，透過悍將 APP 點數捐贈計畫已成功募集超過90萬點。

而在此前，富邦集團蔡明忠董事長與富邦金控已共同捐款2,000萬元支援花蓮災後重建，旗下各公司也第一時間動員協助災區救助，此次也期盼集結球迷力量，共同關懷災區基層棒球的重建。

今日下午感恩會前，由富邦育樂總經理陳昭如代表宣布捐贈計畫，來自花蓮光復及太巴塱的球星高國輝、高國麟也代表母校表達感謝。高國輝致詞時表示，特別感謝來自各界的「鏟子超人」，以及富邦集團大董、球團與所有球迷的熱血支援，並感性表示：「有了這份幫助，家鄉的小球員們終於能重新踏上球埸」

富邦悍將張奕（左）、李東洺（右）與球迷合影。（記者陳志曲攝）富邦悍將張奕（左）、李東洺（右）與球迷合影。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中