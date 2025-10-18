國聯冠軍賽》曾被說二刀流當天打不好！大谷翔平史詩三響後給出看法

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇大谷翔平今天二刀流出擊，在國聯冠軍賽G4繳出史詩一役，被隊友、教練與媒體喻為季後賽史上最偉大表現。不過有趣的是，大谷在系列賽前一度被質疑，在二刀流當天的打擊表現不佳，對此大谷賽後也給出回應。

大谷當時在分區賽G1先發登板對決費城人，繳出6局9K失3分的優質先發，季後賽初登板就拿勝投；然而該場比賽，大谷在打擊區4打數0安打狂吞4K，僅靠著1次保送上壘。國聯冠軍賽開打前，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）對此也表示，大谷在投球的日子裡會想節省體力，結果導致他在打擊區沒辦法撐太久、缺乏纏鬥能力。

請繼續往下閱讀...

大谷的打擊表現持續低迷，直到昨天G3首打席敲出三壘安打，今天投打二刀流出賽的他更直接打破質疑，用史無前例的單場三響砲外加6局10K無失分好投，幫助道奇橫掃釀酒人，連續2年挺進世界大賽，自己也靠著一戰大爆發，獲得系列賽MVP。

賽後記者會上，大谷坦言除了今天這場，其實之前都打得不理想，但多虧有貝茲（Mookie Betts）、赫南德茲（Teoscar Hernández）和其他右打者，替他撐起打線，「反之，當有人打不好時，我就該站出來；當打線陷入困境，先發投手要能壓制對手，這樣互補的比賽我覺得才是關鍵。今天我也有完成屬於自己的任務。」

對於先前被指出在先發登板當天的打擊表現不佳，大谷表示：「這幾天的打擊感覺其實不錯，登板當天的打擊樣本數本來就很少，所以數據容易出現偏差，我認為那只是剛好數據呈現出不好的結果而以。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法