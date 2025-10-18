環法挑戰賽日月潭登場 最美自行車道逾2500人競技

2025環法自行車挑戰賽亞洲首站，在日月潭風景區登場，吸引超過40國、2500多名騎士同場競技。（日管處提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕2025環法自行車挑戰賽亞洲首站，今在日月潭風景區登場，吸引超過40國、2500多名騎士同場競技，在享有「全球最美自行車道」美譽的環潭地區騎行，不僅選手能相互切磋較勁，也向國際展現日月潭之美。

日月潭風景區管理處表示，今年再度攜手環法自行車賽（Tour de France）官方授權挑戰賽，並於日月潭舉辦第2屆賽事，成為2025年度的亞洲首站。

此次賽事分為2組，其中104公里挑戰組有環法官方技術認證，路線從日月潭向山遊客中心出發，行經南投部分鄉鎮，設有2段環法二級爬坡賽道，讓頂尖選手爭奪登山王「紅點衫」榮耀，最終成績優勝者，更可披上代表最高榮譽的「黃衫」，取得2026環法世錦賽參賽資格。

另有29公里經典組，可騎在日月潭環潭自行車道，讓騎士徜徉在日月潭的湖光山色，體驗環法自行車賽氛圍。

日管處說，今年更首次在環法自行車挑戰賽中，增設電輔車（E-bike）組別，鼓勵民眾挑戰體能門檻，體驗環法魅力，展現賽事對於永續交通與全民參與的成果，並有助台灣推廣綠色觀光、自行車旅遊，進而與國際賽事接軌。

