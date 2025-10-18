網球》可惜！謝淑薇無緣問鼎本季首冠 寧波女雙4強遭逆轉

謝淑薇。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「台灣一姊」謝淑薇與捷克女雙世界球后辛妮亞可娃（Katerina Siniakova ）首度合拍，2025年寧波女網賽雙打4強戰先盛後衰，終以6：4、3：6、6：10遭到美國梅莉查爾（Nicole Melichar-Martinez）／俄國薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）逆襲，頭號種子「台捷聯軍」無緣決賽，小薇也未能問鼎本季首座冠軍。

這項WTA500等級室外硬地職業賽，本週在浙江寧波鄞州網球中心進行。謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）暫時分道揚鑣，改和29歲、目前女雙排名第1的辛妮亞可娃搭配，這也是被譽「百搭天后」的小薇，本賽季第8位女雙戰友，由於今年初澳洲公開賽女雙決戰，她就敗給辛妮亞可娃首的組合，如今兩人化敵為友強強聯手，原是各界看好的奪冠大熱門。

4強面對非種子梅莉查爾／薩姆索諾娃，經驗豐富的謝淑薇／辛妮亞可娃開賽率先破發，並通過決勝分考驗，2：0開局力保領先不失，順勢先馳得盤。「台捷聯軍」乘勝追擊，次盤同樣再度突破2：0領先，不料美俄人馬第4局起展開強力反撲，接連雙破一口氣倒趕5局，順勢扳回一城。

戰線被拉入決勝搶十，小薇組合仍陷亂流，遭拚出信心的對手連得5分拉開差距，苦苦追趕不成，激戰1小時31分鐘惜敗，小薇也未能自本季澳網、杜拜、伊斯特本、溫布頓錦標賽後，第5度打進決戰。

