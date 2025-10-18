自由電子報
國聯冠軍賽》大谷翔平鬼神二刀流寫紀錄 道奇橫掃釀酒人創罕見壯舉

2025/10/18 15:52

大谷翔平。（法新社合成圖）大谷翔平。（法新社合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在國聯冠軍賽G4大展鬼神二刀流，單場繳出3響砲，並繳出6局10K無失分的優質先發奪勝，率領衛冕軍連續兩年挺進世界大賽，大谷和道奇創下多項驚人紀錄。

大谷翔平在國聯冠軍賽G4手繳出神人表現，單場敲出3響砲貢獻3分打點，另外獲得1次保送，此役上壘率百分百，打擊率升至0.220，OPS高達0.967。大谷成為大聯盟史上第3位單場敲出3轟的投手，包含例行賽和季後賽，前面兩位分別是1942年的托平（Jim Tobin）和1886年的海克（Guy Hecker）。

另外，大聯盟歷史中只有12位打者曾在單場季後賽敲出3響砲，也只有26名投手在季後賽先發中飆出10次三振以上、2支安打以下且無失分的好投，大谷一人就在一場比賽中達成兩項紀錄，成為史上第一人。

值得一提的是，道奇曾在例行賽與釀酒人交手，苦吞對戰6連敗，但季後賽卻4場橫掃對手，成為自2015年國聯冠軍賽的大都會之後，史上唯二達成例行賽對戰全敗，但在季後賽橫掃對手的球隊。此外，道奇在本屆國聯冠軍賽中，讓對手的團隊打擊率僅有0.118，這是大聯盟史上所有至少進行3場比賽的季後賽系列戰中最低的。

